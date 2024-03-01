Блокада границы: в "Шегинях" польские фермеры отказались пропускать любые грузовики

Польские фермеры, которые продолжают блокировать движение грузового транспорта на шести направлениях пунктов пропуска с Украиной, около 13:00 отказались пропускать любые грузовики в пункте пропуска "Медика" - "Шегини".

Источник: спикер Государственной пограничной службы Украины полковник Андрей Демченко в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Сегодня имеем определенное изменение по направлению пункта пропуска "Шегини". В 13 часов, как сообщила нам польская сторона, польские фермеры отказались пропускать любые грузовики, которые следуют то ли в сторону Украины, то ли в сторону Польши.

Реклама:

Хотя и до этого на этом направлении отмечался критический минимум пересечения границы грузовиками. К примеру, за минувшие сутки это направление пересекли только 47 транспортных средств в обоих направлениях. После 13 часов грузовики не двигаются вообще".

Детали: В целом польские митингующие продолжают блокировать работу на шести пропускных пунктах: "Ягодин", "Устилуг", "Угринов", "Рава-Русская", "Шегини" и "Краковец".

Обновлено: Как уточнил Демченко "Украинской правде", по предварительной информации, польские протестующие намерены держать полную блокаду грузового транспорта до полуночи.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте также: "Granica на мяжы". Как Польша наращивает торговлю с Россией через Беларусь