Эксперты МАГАТЭ в очередной раз сообщили о звуках взрывов недалеко от ЗАЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергетике, находящиеся на временно оккупированной Запорожской АЭС, сообщили, что слышали взрыв на некотором расстоянии от станции, а затем звуки выстрелов поблизости или непосредственно на станции.

Источник: пресрелиз на сайте МАГАТЭ

Дословно: "В среду эксперты услышали взрыв на некотором расстоянии от станции, а затем звуки выстрелов поблизости или непосредственно на станции. ЗАЭС проинформировала МАГАТЭ, что российские войска приняли меры для "защиты станции" от беспилотников в этом районе, но сама ЗАЭС не была атакованных, разрушений и жертв нет. Никаких подробностей об этом инциденте не поступало".

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Детали: По просьбе экспертов МАГАТЭ о доступе к месту атаки, им сказали, что повреждений для осмотра нет и что территория находится вне контроля станции.

Также экспертам агентства сообщили, что в воскресенье вечером в Энергодаре якобы произошла атака беспилотников, нацеленная на крышу с телекоммуникационным оборудованием, что стало последним из серии ударов беспилотников в городе, где проживают многие работники завода.

Также в прессрелизе отметили, что на территории ЗАЭС заметили противопехотные мины по периметру ограждения, в зоне которое недоступно для рабочего персонала станции. Хотя, по наблюдениям экспертов агентства, мины, казалось бы, исчезли в начале февраля.

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Дословно: "На следующий день эксперты МАГАТЭ отправились в Энергодар, чтобы посмотреть на здание, где якобы произошло нападение. Команда имела возможность осмотреть здание снаружи. На момент визита признаков повреждения не было видно".