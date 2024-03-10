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Глава УГКЦ после слов Папы: Никому в Украине в голову не приходит сдаться

Роман ПетренкоВоскресенье, 10 марта 2024, 13:31
Глава УГКЦ после слов Папы: Никому в Украине в голову не приходит сдаться
фото: угкц

Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав в Нью-Йорке после слов Папы Римского Франциска о "белом флаге" заявил, что в Украине никому в голову не приходит сдаться.

Источник: УГКЦ

Прямая речь: "Я вам хочу одно сказать от народа из Украины. Украина израненная, но непокоренная! [...] Украина измучена, но она стоит и выстоит! Поверьте мне, никому и в голову не приходит сдаться. Даже там, где сегодня идут боевые действия; послушайте наших людей в Херсоне, Запорожье, Одессе, Харькове, Сумах...

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Приезжайте в Украину и посмотрите! Кто из вас не верит в победу Украины - идите к Исповеди! Потому что это означает, что мы мало доверяем присутствующему в теле украинского народа живому Богу".

Предыстория: В одном из интервью Понтифик посоветовал Украине иметь "отвагу белого флага".

В Ватикане объяснили слова Папы - что призывает к прекращению огня и возобновлению переговоров, а не капитуляции Украины.

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Темы: Папа Римскийрелигияпереговоры
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