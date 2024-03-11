Как выглядит российский "мир": Глава МИД Литвы посоветовал посмотреть "20 дней в Мариуполе"

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал всех, кто хочет знать, как выглядит российский "мир" посмотреть украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Ландсбергиса в Twitter (X)

The best documentary this year, and compulsory viewing for anyone who wants to know what Russian "peace" looks like. Watch it and understand why Ukraine will never give up. pic.twitter.com/95RSgWaq1H Реклама: March 11, 2024

Детали: По его словам, этот фильм является обязательным к просмотру для всех, кто хочет знать, как выглядит российский "мир".

Победителем в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм" стала лента "20 дней в Мариуполе". Документальная лента режиссера Мстислава Чернова стала третьим украинским фильмом, номинированным на премию Американской киноакадемии, за 96 лет ее существования.

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Фильм "20 дней в Мариуполе" создали режиссер Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко. Они были последними журналистами иностранных СМИ, которые оставались в Мариуполе в начале полномасштабного вторжения России в Украину и зафиксировали начало уничтожения страной-агрессором украинского города. За это они впоследствии получили Пулитцеровскую премию.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба ответил Папе Римскому, что флаг Украины - не белый, а сине-желтый, после заявлений понтифика о том, что Украина должна иметь отвагу "белого флага" и вести переговоры.





