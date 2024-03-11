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Как выглядит российский "мир": Глава МИД Литвы посоветовал посмотреть "20 дней в Мариуполе"

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 11 марта 2024, 17:11
Как выглядит российский мир: Глава МИД Литвы посоветовал посмотреть 20 дней в Мариуполе
Режиссер фильма "20 дней в Мариуполе" Мстислав Чернов с командой, фото: Getty Images

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал всех, кто хочет знать, как выглядит российский "мир" посмотреть украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Ландсбергиса в Twitter (X)

Детали: По его словам, этот фильм является обязательным к просмотру для всех, кто хочет знать, как выглядит российский "мир".

Победителем в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм" стала лента "20 дней в Мариуполе". Документальная лента режиссера Мстислава Чернова стала третьим украинским фильмом, номинированным на премию Американской киноакадемии, за 96 лет ее существования.

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Фильм "20 дней в Мариуполе" создали режиссер Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко. Они были последними журналистами иностранных СМИ, которые оставались в Мариуполе в начале полномасштабного вторжения России в Украину и зафиксировали начало уничтожения страной-агрессором украинского города. За это они впоследствии получили Пулитцеровскую премию.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба ответил Папе Римскому, что флаг Украины - не белый, а сине-желтый, после заявлений понтифика о том, что Украина должна иметь отвагу "белого флага" и вести переговоры.



Темы: ЛитвавойнаМариуполь
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