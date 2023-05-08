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Українські журналісти стали лауреатами Пулітцерівської премії за 2023 рік

Станіслав ПогоріловПонеділок, 8 травня 2023, 23:14
Українські журналісти стали лауреатами Пулітцерівської премії за 2023 рік
Фото: wikipedia

У США оголосили лауреатів Пулітцерівської премії за 2023 рік, серед них - українці, співробітники агентства Associated Press та видання The New York Times.

Джерело: сайт премії

Дослівно: "Сьогодні Колумбійський університет оголошує лауреатів Пулітцерівських премій 2023 року, присуджених за рекомендацією Комітету з Пулітцерівських премій".

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Деталі: Найпрестижнішу премію США отримали у номінації "За служіння суспільтсву" відеожурналіст Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та відеопродюсер Василиса Степаненко.

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Журналісти отримали нагороду за роботи під час облоги Маріуполя, зокрема, вони опублікували репортаж із Маріупольського пологового будинку, який потрапив під російський обстріл.

Також в номінації "Міжнародний репортаж" щодо подій у Бучі під час російського вторгнення премію отримали  журналісти The New York Times, зокрема, й українець Стас Козлюк.

Знати більше: "У Маріуполі найважливіше було вижити": Євген Малолєтка і Мстислав Чернов про роботу фотожурналістів у час війни

Довідково: Пулітцерівська преемія (англ. Pulitzer Prize) — одна з найпрестижніших нагород у галузі літератури, журналістики, музики і театру в США, заснована видавцем "жовтої преси" Джозефом Пулітцером.

Теми: УкраїнавійнаСША
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