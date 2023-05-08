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Українські журналісти стали лауреатами Пулітцерівської премії за 2023 рік

Станіслав ПогоріловПонеділок, 8 травня 2023, 23:14
Українські журналісти стали лауреатами Пулітцерівської премії за 2023 рік
Фото: wikipedia

У США оголосили лауреатів Пулітцерівської премії за 2023 рік, серед них - українці, співробітники агентства Associated Press та видання The New York Times.

Джерело: сайт премії

Дослівно: "Сьогодні Колумбійський університет оголошує лауреатів Пулітцерівських премій 2023 року, присуджених за рекомендацією Комітету з Пулітцерівських премій".

Деталі: Найпрестижнішу премію США отримали у номінації "За служіння суспільтсву" відеожурналіст Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та відеопродюсер Василиса Степаненко.

Журналісти отримали нагороду за роботи під час облоги Маріуполя, зокрема, вони опублікували репортаж із Маріупольського пологового будинку, який потрапив під російський обстріл.

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Також в номінації "Міжнародний репортаж" щодо подій у Бучі під час російського вторгнення премію отримали  журналісти The New York Times, зокрема, й українець Стас Козлюк.

Знати більше: "У Маріуполі найважливіше було вижити": Євген Малолєтка і Мстислав Чернов про роботу фотожурналістів у час війни

Довідково: Пулітцерівська преемія (англ. Pulitzer Prize) — одна з найпрестижніших нагород у галузі літератури, журналістики, музики і театру в США, заснована видавцем "жовтої преси" Джозефом Пулітцером.

Теми: УкраїнавійнаСША
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