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Як виглядає російський "мир": Глава МЗС Литви порадив подивитися "20 днів у Маріуполі"

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 11 березня 2024, 17:11
Як виглядає російський мир: Глава МЗС Литви порадив подивитися 20 днів у Маріуполі
Режисер фільму "20 днів у Маріуполі" Мстислав Чернов з командою, фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав усіх, хто хоче знати, як виглядає російський "мир" подивитися український документальний фільм  "20 днів у Маріуполі".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Ландсбергіса у Twitter (X)

Деталі: За його словами, цей фільм є обов'язковим до перегляду для всіх, хто хоче знати, як виглядає російський "мир".

Переможцем у номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм" стала стрічка "20 днів у Маріуполі". Документальна стрічка режисера Мстислава Чернова стала третім українським фільмом, номінованим на премію Американської кіноакадемії, за 96 років її існування.

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Фільм "20 днів у Маріуполі" створили режисер Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та продюсерка Василіса Степаненко. Вони були останніми журналістами іноземних ЗМІ, які залишалися в Маріуполі на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і зафіксували початок знищення країною-агресоркою українського міста. За це вони згодом отримали Пулітцерівську премію.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба відповів Папі Римському, що прапор України – не білий, а синьо-жовтий, після заяв понтифіка про те, що Україна повинна мати відвагу "білого прапора" і вести переговори.

Теми: ЛитвавійнаМаріуполь
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