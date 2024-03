Як виглядає російський "мир": Глава МЗС Литви порадив подивитися "20 днів у Маріуполі"

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав усіх, хто хоче знати, як виглядає російський "мир" подивитися український документальний фільм "20 днів у Маріуполі".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Ландсбергіса у Twitter (X)

The best documentary this year, and compulsory viewing for anyone who wants to know what Russian "peace" looks like. Watch it and understand why Ukraine will never give up. pic.twitter.com/95RSgWaq1H

Реклама: