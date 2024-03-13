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Суд признал Дубинского виновным в давлении на следствие, рассматривавшее его дело о коррупции

Татьяна ОлейникСреда, 13 марта 2024, 18:42
Суд признал Дубинского виновным в давлении на следствие, рассматривавшее его дело о коррупции
АЛЕКСАНДР ДУБИНСКИЙ. ФОТО ИЗ FACEBOOK

Печерский районный суд Киева признал депутата Александра Дубинского виновным в давлении на следствие и руководство правоохранительных органов, занимающихся делом о его выезде за границу по поддельным документам.

Источник: Государственное бюро расследований

Детали: По материалам следствия, в августе и октябре 2023 года Дубинский обратился в Минздрав Украины и ДБР с депутатскими обращениями, в которых поднимались вопросы, представляющие его частный интерес.

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Он интересовался рассмотрением вопроса о выдаче ему разрешения на выезд за границу. Нардеп пытался давить на следствие, требуя инициировать проверки руководства правоохранительных органов, расследующих уголовные производства, где депутат выступает как подозреваемый.

Дословно: "Своими действиями фигурант нарушил требования п. 3 ч. 1 ст. 28 Закона Украины "О предотвращении коррупции" (не совершать и не принимать решений в условиях реального конфликта интересов), за что предусмотрено административное по ч. 2 ст. 172- 7 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов)".

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Темы: ДубинскийГБРсуд
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