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Дубинскому объявили новое подозрение

Валентина РоманенкоПятница, 3 ноября 2023, 21:43
Дубинскому объявили новое подозрение
фото, предоставленное УП источником

Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины собрали доказательную базу на народного депутата Александра Дубинского, который подозревается в организации незаконного пересечения границы другому лицу.

Источник: ГБР, СБУ, собеседник УП в правоохранительных органах

Дословно Бюро: "По материалам Государственного бюро расследований генеральный прокурор сообщил о подозрении действующему народному депутату Украины.

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Также сообщено о подозрении бывшему помощнику этого нардепа, который сейчас работает директором общественной организации "Медиаоборона"".

Детали: По материалам следствия, депутату удалось нелегально переправить в соседнюю европейскую страну родного брата своей гражданской жены.

Для реализации сделки парламентарий использовал подконтрольную общественную организацию, чтобы через нее вносить "нужных людей" в систему "Шлях" якобы как волонтеров.

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Установлено, что часть документов, необходимых для побега "клиента" за пределы Украины, народный депутат хранил у своего экс-помощника - депутата Киевского областного совета 8-го созыва, а также у директора подконтрольной общественной организации.

Во время обысков у фигурантов дела правоохранители изъяли:

  • флеш-носители и мобильные телефоны с доказательствами незаконной деятельности;
  • печати, письма, договоры и другие документы, которые использовали для внесения недостоверных сведений в систему "Шлях".

Что предшествовало: 1 ноября стало известно, что правоохранители проводят семь одновременных обысков по месту жительства народного депутата, в помещении общественной организации, ее руководителя и учредителей, а также у других лиц, участвовавших в организации незаконного пересечения.

Государственное бюро расследований опубликовало аудиодоказательство по делу о незаконной переправке гражданина за границу, которое открыто в отношении нардепа Александра Дубинского.

Предыстория:

  • 3 августа работники ГБР совместно с СБУ проводили обыски у народного депутата Александра Дубинского.
  • Нардеп назвал действия силовиков "политическим преследованием".
  • В сеть слили документ, которым Минздрав ходатайствовал о выезде Дубинского за границу. Напдеп в своем аккаунте в соцсети написал пост, в котором заявил, что сопровождал отца на лечение за границу. Согласно письму Минздрава, Дубинский должен был вернуться до 10 июля.
  • В то же время в конце июля появилась информация, что девушка народного избранника засветила его пребывание в Барселоне в сториз Instagram.
  • 9 августа генеральный прокурор сообщил Дубинскому о подозрении в служебном подлоге для выезда за границу.
  • Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения Дубинскому в виде личного обязательства с ношением электронного браслета.

Темы: Дубинский
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