Дубинскому объявили новое подозрение
Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины собрали доказательную базу на народного депутата Александра Дубинского, который подозревается в организации незаконного пересечения границы другому лицу.
Источник: ГБР, СБУ, собеседник УП в правоохранительных органах
Дословно Бюро: "По материалам Государственного бюро расследований генеральный прокурор сообщил о подозрении действующему народному депутату Украины.
Также сообщено о подозрении бывшему помощнику этого нардепа, который сейчас работает директором общественной организации "Медиаоборона"".
Детали: По материалам следствия, депутату удалось нелегально переправить в соседнюю европейскую страну родного брата своей гражданской жены.
Для реализации сделки парламентарий использовал подконтрольную общественную организацию, чтобы через нее вносить "нужных людей" в систему "Шлях" якобы как волонтеров.
Установлено, что часть документов, необходимых для побега "клиента" за пределы Украины, народный депутат хранил у своего экс-помощника - депутата Киевского областного совета 8-го созыва, а также у директора подконтрольной общественной организации.
Во время обысков у фигурантов дела правоохранители изъяли:
- флеш-носители и мобильные телефоны с доказательствами незаконной деятельности;
- печати, письма, договоры и другие документы, которые использовали для внесения недостоверных сведений в систему "Шлях".
Что предшествовало: 1 ноября стало известно, что правоохранители проводят семь одновременных обысков по месту жительства народного депутата, в помещении общественной организации, ее руководителя и учредителей, а также у других лиц, участвовавших в организации незаконного пересечения.
Государственное бюро расследований опубликовало аудиодоказательство по делу о незаконной переправке гражданина за границу, которое открыто в отношении нардепа Александра Дубинского.
Предыстория:
- 3 августа работники ГБР совместно с СБУ проводили обыски у народного депутата Александра Дубинского.
- Нардеп назвал действия силовиков "политическим преследованием".
- В сеть слили документ, которым Минздрав ходатайствовал о выезде Дубинского за границу. Напдеп в своем аккаунте в соцсети написал пост, в котором заявил, что сопровождал отца на лечение за границу. Согласно письму Минздрава, Дубинский должен был вернуться до 10 июля.
- В то же время в конце июля появилась информация, что девушка народного избранника засветила его пребывание в Барселоне в сториз Instagram.
- 9 августа генеральный прокурор сообщил Дубинскому о подозрении в служебном подлоге для выезда за границу.
- Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения Дубинскому в виде личного обязательства с ношением электронного браслета.