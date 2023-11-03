Дубинскому объявили новое подозрение

Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины собрали доказательную базу на народного депутата Александра Дубинского, который подозревается в организации незаконного пересечения границы другому лицу.

Источник: ГБР, СБУ, собеседник УП в правоохранительных органах

Дословно Бюро: "По материалам Государственного бюро расследований генеральный прокурор сообщил о подозрении действующему народному депутату Украины.

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Также сообщено о подозрении бывшему помощнику этого нардепа, который сейчас работает директором общественной организации "Медиаоборона"".

Детали: По материалам следствия, депутату удалось нелегально переправить в соседнюю европейскую страну родного брата своей гражданской жены.

Для реализации сделки парламентарий использовал подконтрольную общественную организацию, чтобы через нее вносить "нужных людей" в систему "Шлях" якобы как волонтеров.

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Установлено, что часть документов, необходимых для побега "клиента" за пределы Украины, народный депутат хранил у своего экс-помощника - депутата Киевского областного совета 8-го созыва, а также у директора подконтрольной общественной организации.

Во время обысков у фигурантов дела правоохранители изъяли:

флеш-носители и мобильные телефоны с доказательствами незаконной деятельности;

печати, письма, договоры и другие документы, которые использовали для внесения недостоверных сведений в систему "Шлях".

Что предшествовало: 1 ноября стало известно, что правоохранители проводят семь одновременных обысков по месту жительства народного депутата, в помещении общественной организации, ее руководителя и учредителей, а также у других лиц, участвовавших в организации незаконного пересечения.

Государственное бюро расследований опубликовало аудиодоказательство по делу о незаконной переправке гражданина за границу, которое открыто в отношении нардепа Александра Дубинского.

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