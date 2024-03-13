Легион "Свобода России" обещает сюрпризы к "выборам Путина": сейчас бои идут на Белгородщине

В легионе "Свобода России" говорят, что российские добровольческие формирования ведут бои с регулярной армией РФ в пяти населенных пунктах Белгородской области.

Источник: доброволец Алексей Барановский с позывным "Лютик" в эфире национального телемарафона, цитирует "Укринформ"

Детали: "Лютик" рассказал, что село Теткино в Курской области находится в эпицентре всех военных действий, а также боевые столкновения происходят и в других населенных пунктах.

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Прямая речь: "Сейчас ситуация нестабильности распространяется и на соседние населенные пункты, и не только в Курской области, но и в Белгородской области. Там тоже больше трех, скорее можно говорить о пяти населенных пунктах, где происходят боевые столкновения между добровольческой армией и войсками Путина...

Это все приурочено к так называемым выборам. Электоральной процедуре, которая завтра начнется по узурпации власти Владимиром Путиным в очередной раз. Мы, как неравнодушные граждане России, решили таким образом выразить свою политическую волю, свое отношение к этим выборам и режиму Владимира Путина. Мы взяли средства для голосования (улыбается - ред.) и все сюрпризы начнутся завтра, поскольку завтра выборы".

Что предшествовало: Российские добровольцы анонсировали удары по военным позициям РФ в Белгороде и Курске и призвали местных жителей эвакуироваться.

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