В России досчитали все протоколы на "выборах" президента: за Путина - более 87% голосов
Понедельник, 18 марта 2024, 14:34
Российский Центризбирком отчитался, что подсчитал 100% протоколов на "выборах" президента РФ, по результатам которых Владимир Путин набрал 87,28%.
Источник: российские пропагандисты "РИА Новости", "ТАСС"
Детали: По данным Центризбиркома РФ, среди других кандидатов Николай Харитонов набирает 4,31% голосов, Владислав Даванков - 3,85%, а Леонид Слуцкий - 3,20%.
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Что предшествовало:
- Голосование на выборах президента РФ проходило в течение трех дней - с 15 по 17 марта.
- Сообщалось, что Путину ЦИК РФ "рисует" рекордную победу на президентских "выборах".
- Уже ряд государств Восточной Европы и Великобритания заявили, что российские "выборы" невозможно считать свободными и честными, а глава Минобороны Британии сравнил Путина с советским диктатором Сталиным.
- Евросоюз раскритиковал "выборы президента" в России, поскольку они проходили с многочисленными ограничениями, без участия реальной оппозиции и на временно оккупированных территориях Украины.