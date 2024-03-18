В России досчитали все протоколы на "выборах" президента: за Путина - более 87% голосов

Российский Центризбирком отчитался, что подсчитал 100% протоколов на "выборах" президента РФ, по результатам которых Владимир Путин набрал 87,28%.

Источник: российские пропагандисты "РИА Новости", "ТАСС"

Детали: По данным Центризбиркома РФ, среди других кандидатов Николай Харитонов набирает 4,31% голосов, Владислав Даванков - 3,85%, а Леонид Слуцкий - 3,20%.

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