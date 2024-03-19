Евросоюз разработал механизм предоставления Украине замороженных активов РФ – СМИ

Европейский Союз подготовил предложения, согласно которым Украина начнет получать доходы от замороженных российских активов уже в июле.

Источник: Bloomberg со ссылкой на проекты документов и источники

Детали: По данным издания, предложения предусматривают налог на прибыль от замороженных резервов с целью использования около 3 миллиардов евро в год для финансирования поставок оружия в Украину и развития ее оборонной промышленности.

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Bloomberg напоминает, что около 260 миллиардов евро активов российского Центробанка, преимущественно в виде ценных бумаг и наличности, были заморожены странами "Большой семерки", ЕС и Австралией, причем более двух третей из них заблокированы в ЕС.

В публикации отмечают: финансирование стало особенно важным, поскольку Украина сталкивается с нехваткой артиллерии, а около 60 миллиардов долларов помощи от США остаются заблокированными Конгрессом.

Администрация Байдена настаивает на том, чтобы союзники по G-7 разблокировали замороженные активы, и хочет увидеть прогресс до саммита лидеров в июне. Но некоторые европейские страны, включая Германию и Францию, а также Европейский центральный банк не желают этого делать.

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Согласно предложениям ЕС, еще не определенная доля поступлений, полученных с 15 февраля, будет перечисляться в ЕС два раза в год до снятия санкций. Сначала средства будут направлены в Европейский фонд мира, а также в фонд "Украина" в бюджете ЕС.

Часть прибыли будет оставаться в центральных депозитариях, которые будут хранить резервы для покрытия расходов на управление активами и любых рисков.

Предложения будут обсуждены лидерами ЕС во время встречи в Брюсселе в конце этой недели.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил журналистам после встречи со своими коллегами из ЕС в Брюсселе в понедельник, что они приняли "политическое решение, хотя и не юридическое", чтобы воспользоваться этими доходами.

Жозеп Боррель, руководитель внешнеполитического ведомства ЕС, сказал журналистам: "Я не могу сказать, что было единодушие, но был сильный консенсус относительно принятия этого решения".

Однако, по словам лиц, знакомых с этим вопросом, некоторые страны-члены неохотно поддерживают использование замороженных средств для предоставления Украине военной поддержки, что может привести к задержке прогресса в этом вопросе.

Что предшествовало: Министры иностранных дел Евросоюза достигли политического согласия относительно плана использования росактивов в поддержку Украины.

Совет Европейского Союза 12 февраля принял решение, которое приближает создание механизма по использованию сверхприбылей замороженных российских активов на территории ЕС в пользу Украины.