WSJ: Немецкие чиновники подтвердили подлинность записи офицеров на платформе WebEx

Высокопоставленные немецкие чиновники подтвердили изданию The Wall Street Journal подлинность записи офицеров ВВС во время онлайн-встречи, состоявшейся на коммерческой незашифрованной платформе WebEx.

Источник: The Wall Street Journal

Детали: Издание отмечает, что один из офицеров подключился к встрече со своего мобильного телефона из номера отеля в Сингапуре.

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Чиновники, знакомые с немецким расследованием утечки аудиозаписей, заявили, что WebEx широко используется военными и другими чувствительными ведомствами немецкого правительства. "Это должно стать тревожным звонком", - сказал один из высокопоставленных чиновников.

Встреча была посвящена тому, как Германия может организовать доставку и эксплуатацию крылатых ракет большой дальности "Taurus", если они будут отправлены в Украину. Также на записи чиновники заявляли, что Британия, Франция и США держат военных в Украине, чтобы помочь эксплуатировать современные западные системы вооружений, что эти страны отрицали.

На записи главнокомандующий ВВС Германии генерал Инго Герхарц поручил своим помощникам подготовить презентацию для министра обороны о том, как Германия может поставить Украине "Taurus" и как Киев может использовать его для уничтожения целей, включая склады боеприпасов и Крымский мост.

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Немецкие офицеры на записи отметили, что они очень подробно проанализировали, как атаковать этот ключевой объект инфраструктуры, и сказали, что понадобится от 10 до 20 ракет "Taurus", чтобы обойти российскую ПВО и разрушить мост.

"Нет никаких реальных причин говорить, что мы не можем этого сделать; это зависит только от политических красных линий", - сказал генерал Герхартц.

Германия имеет на вооружении около 600 ракет "Taurus", из которых около 500 считаются боеспособными. Генерал Герхарц заявил, что Германия может позволить себе поставить Украине 100 ракет двумя траншами.

Он добавил, что Великобритания и Франция оказывают давление на Германию с требованием предоставить ракеты, потому что они сами исчерпали свои запасы.

В утечке разговора генерал Герхарц заявил, что нет смысла предоставлять Украине более 100 ракет, поскольку это оружие не может иметь существенного влияния на поле боя, ведь у Украины не хватает войск, чтобы освободить новую или даже удержать контролируемую территорию.

По его словам, уничтожение Крымского моста было бы стратегически и политически важным, но Украина, скорее всего, не сможет продолжить наземное наступление.

"Это не изменит ход войны, мы должны это четко осознавать", - сказал генерал Герхарц.

Согласно утечке разговора, Украине понадобится шесть часов для запуска ракеты после получения разведданных о новой цели, если ее личный состав будет должным образом подготовлен и будет иметь доступ ко всем необходимым данным.

Немецкие военно-воздушные силы смоделировали местность вокруг поля боя для системы вооружения и могут легко помочь украинским войскам обойти противовоздушную оборону россиян вокруг ключевых целей, включая Крымский мост, сказали офицеры в разговоре.

По словам одного из офицеров, эти топографические данные предназначены "только для немецких глаз", и их распространение может нарушить ограничения, наложенные немецким правительством на участие Германии в конфликте.

Подготовка украинских операторов займет от двух недель до четырех месяцев, в зависимости от уровня точности и сложности задач, которые им придется выполнять, говорят офицеры, участвовавшие в записанном разговоре.

Генерал Герхартц говорит, что канцлер настаивал на том, чтобы любая доставленная ракета использовалась без какого-либо участия вооруженных сил Берлина.

Один из генералов, участвовавший в переговорах, сказал, что ракеты можно относительно легко установить на украинские самолеты Су-24, которые уже оборудованы для размещения ракет Storm Shadow. Они также могут быть легко установлены на истребители F-16, которые Украина, как ожидается, получит от НАТО в этом году.

По словам генерала Герхартца, американские военнослужащие в Украине могли бы помочь местным войскам в работе с "Taurus". "В Украине много людей с американским акцентом ходят в гражданской одежде", - сказал он.

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