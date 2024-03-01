Россия заявила, что немецкие генералы обсуждали подрыв Крымского моста: Берлин решил проверить

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на комментарий ведомства для DPA

Детали: Представитель немецкого Минобороны заявил, что федеральное ведомство военной контрразведки (BAMAD) "начало все необходимые меры" для проверки инцидента.

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Он связан с публикацией российской пропагандисткой Маргаритой Симоньян якобы разговора нескольких немецких генералов военно-воздушных сил о том, как можно развернуть ракеты Taurus и ударить ими по Крымскому мосту.

Российская пропаганда очень "возбудилась" этим сюжетом и активно в течение суток выискивала подробности о генералах, которых на записи непонятного происхождения ей удалось идентифицировать. А глашатай Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что правительство ФРГ должно объяснить слова на записи непонятного происхождения, иначе будет считать, что Берлин "признает вину".

Показательно, что слив в росСМИ появился в то время, когда в Германии снова активизировались дискуссии о возможной поставке Украине дальнобойных ракет Taurus – шаг, который федеральное правительство категорически отвергает.

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На этой неделе канцлер ФРГ Олаф Шольц в очередной раз исключил отправку ракет Taurus в Украину, утверждая, что это будет означать, что Германия станет стороной в войне с Россией.

Он заявил, что Германия не может дать Украине "оружие с дальностью действия 500 км, которое в случае неправильного использования может достичь цели в Москве".

Предыдущие заявления Шольца о том, что использование дальнобойного оружия предполагает присутствие войск стран НАТО в Украине для "согласования целей", уже вызвало острую критику в Британии.