В Бундестаге хотят объяснений из-за якобы перехвата Россией разговоров немецких генералов

Председатель Комитета парламентского контроля Бундестага Константин фон Ноц призывает к разъяснениям относительно сообщений о якобы перехвате Россией переговоров военно-воздушных сил.

Источник: Tagesschau, "Европейская правда"

Детали: "Если эта история окажется правдой, это будет очень проблематичный процесс, – сказал он.

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"Возникает вопрос, это разовое событие, или это структурная проблема безопасности. Я ожидаю, что вся предварительная информация будет немедленно выяснена", – заявил политик.

Российские СМИ ранее сообщали о возможном перехвате разговора о поставках ракет Taurus.

Заместитель председателя комитета Бундестага по контролю над разведкой Родерих Кизеветтер считает достоверными сообщения о перехвате Россией переговоров военно-воздушных сил.

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"Россия, конечно, демонстрирует, насколько активно она использует шпионаж и саботаж как часть гибридной войны. Ожидаемо, что гораздо больше было перехвачено и слито с целью влияния на решения, дискредитации и манипулирования людьми", – сказал Кизеветтер в интервью Handelsblatt.

Напомним: Как сообщалось, Министерство обороны Германии инициировало проверку на предмет того, были ли перехвачены разговоры представителей военно-воздушных сил – которые, по утверждению роспропаганды, обсуждали подрыв Крымского моста ракетами Taurus.

На этой неделе канцлер ФРГ Олаф Шольц в очередной раз исключил отправку ракет Taurus в Украину, утверждая, что это будет означать, что Германия станет стороной в войне с Россией.

Он заявил, что Германия не может дать Украине "оружие с дальностью действия 500 км, которое в случае неправильного использования может достичь цели в Москве".