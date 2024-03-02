Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Бундестаге хотят объяснений из-за якобы перехвата Россией разговоров немецких генералов

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 2 марта 2024, 09:41
В Бундестаге хотят объяснений из-за якобы перехвата Россией разговоров немецких генералов
Фото: Getty Images

Председатель Комитета парламентского контроля Бундестага Константин фон Ноц призывает к разъяснениям относительно сообщений о якобы перехвате Россией переговоров военно-воздушных сил.

Источник: Tagesschau, "Европейская правда"

Детали: "Если эта история окажется правдой, это будет очень проблематичный процесс, – сказал он.

Реклама:

"Возникает вопрос, это разовое событие, или это структурная проблема безопасности. Я ожидаю, что вся предварительная информация будет немедленно выяснена", – заявил политик.

Российские СМИ ранее сообщали о возможном перехвате разговора о поставках ракет Taurus.

Заместитель председателя комитета Бундестага по контролю над разведкой Родерих Кизеветтер считает достоверными сообщения о перехвате Россией переговоров военно-воздушных сил.

ВИДЕО ДНЯ

"Россия, конечно, демонстрирует, насколько активно она использует шпионаж и саботаж как часть гибридной войны. Ожидаемо, что гораздо больше было перехвачено и слито с целью влияния на решения, дискредитации и манипулирования людьми", – сказал Кизеветтер в интервью Handelsblatt.

Напомним: Как сообщалось, Министерство обороны Германии инициировало проверку на предмет того, были ли перехвачены разговоры представителей военно-воздушных сил – которые, по утверждению роспропаганды, обсуждали подрыв Крымского моста ракетами Taurus.

На этой неделе канцлер ФРГ Олаф Шольц в очередной раз исключил отправку ракет Taurus в Украину, утверждая, что это будет означать, что Германия станет стороной в войне с Россией.

Он заявил, что Германия не может дать Украине "оружие с дальностью действия 500 км, которое в случае неправильного использования может достичь цели в Москве".

Темы: ГерманияРосcияшпионажпропаганда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина может остановить Путина, если мы предоставим необходимое оружие – Байден

США и Британия предупредили о возможных терактах в Москве

Кулеба о согласовании Залужного на должность посла: Очень логичный шаг

В Турции анонсировали визит Зеленского 8 марта

Чехия завершила сбор денег на 800 тысяч снарядов для Украины

фотоШвеция вошла в НАТО

Все новости...
Германия
Россия заявила, что немецкие генералы обсуждали подрыв Крымского моста: Берлин решил проверить
Bloomberg: Британия давит на Германию, призывая передать Украине ракеты Taurus
Бербок сравнила действия Путина в Приднестровье и в Украине
Последние новости
10:03
Из четырех населенных пунктов Донецкой области принудительно эвакуируют детей − Минреинтеграции
09:47
Курс валют на 8 марта: гривня укрепилась в конце недели
09:46
Глава МВС Польши обвиняет хулиганов в столкновениях во время протестов фермеров
09:34
"Чем дольше армия воюет, тем меньше уровень подготовки солдата" - военный и историк Роман Пономаренко
09:33
фото"Смерч", КАБы, С-300: 8 марта россияне осуществили массированный обстрел Донетчины
09:27
Китайские авто среди лидеров: украинцы стали покупать все больше электрокаров
09:09
СМИ: США готовят резолюцию в Совбезе ООН по ядерному оружию в космосе
08:44
Кулеба призвал союзников отправить тренировочные миссии в Украину
08:17
В Одесской области поврежден объект инфраструктуры из-за атаки БпЛА
08:08
ВСУ за сутки обезвредили 880 захватчиков и 25 артсистем
Все новости...
Реклама: