Кирилл Тимошенко стал советником министра обороны

Бывший заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко начал работать советником министра обороны Рустема Умерова.

Источник: ответ прессслужбы Министерства обороны на запрос издания NV, комментарий Тимошенко УП

Детали: NV пишет, что должность штатного советника министра обороны Тимошенко занимает с 1 марта 2024 года на основании соответствующего приказа о его назначении.

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Дословно пресс-служба МО: "Основное направление деятельности Кирилла Тимошенко – медиа и коммуникации, координация информационной политики в Министерстве обороны и подчиненных Минобороны структурах, а также построение единой информационной повестки дня в Силах обороны Украины на время действия военного положения".

Детали: Как рассказали источники NV, Тимошенко "регулярно приходит в министерство, фактически уже работает в ведомстве, имеет совещания с Умеровым, там кабинет и заводит в ведомство свою команду".

Обновлено: В комментарии УП информацию о назначении подтвердил сам Тимошенко: "Да, подтверждаю, работаю с 1 марта 2024 года"

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Что предшествовало:

В январе 2023 года Кирилл Тимошенко подтвердил, что увольняется с занимаемой должности и опубликовал соответствующее заявление.

Предыстория: