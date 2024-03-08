Кирилл Тимошенко стал советником министра обороны
Бывший заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко начал работать советником министра обороны Рустема Умерова.
Источник: ответ прессслужбы Министерства обороны на запрос издания NV, комментарий Тимошенко УП
Детали: NV пишет, что должность штатного советника министра обороны Тимошенко занимает с 1 марта 2024 года на основании соответствующего приказа о его назначении.
Дословно пресс-служба МО: "Основное направление деятельности Кирилла Тимошенко – медиа и коммуникации, координация информационной политики в Министерстве обороны и подчиненных Минобороны структурах, а также построение единой информационной повестки дня в Силах обороны Украины на время действия военного положения".
Детали: Как рассказали источники NV, Тимошенко "регулярно приходит в министерство, фактически уже работает в ведомстве, имеет совещания с Умеровым, там кабинет и заводит в ведомство свою команду".
Обновлено: В комментарии УП информацию о назначении подтвердил сам Тимошенко: "Да, подтверждаю, работаю с 1 марта 2024 года"
Что предшествовало:
В январе 2023 года Кирилл Тимошенко подтвердил, что увольняется с занимаемой должности и опубликовал соответствующее заявление.
Предыстория:
- Журналисты BIHUS info сообщили, что заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко ездит на внедорожнике "Chevrolet Tahoe", который компания "General Motors" передала Украине для вывоза граждан из зоны боевых действий и гуманитарных миссий.
- Сам Тимошенко это не отрицал, но объяснял, что ездит на нем в деоккупированные районы, а машина находится на балансе Государственного управления делами.
- Позже Тимошенко заявил, что больше не будет использовать "Chevrolet Tahoe", которое было предоставлено Украине для гуманитарных целей, и попросил передать его в прифронтовые районы по назначению.
- Также его критиковали из-за политики в регионах. В частности, чиновник из ОП занимался региональной политикой, что воспринималось как самопиар.
- В декабре 2022 года "Украинская правда" сообщила, что заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко во время военного положения разъезжает на автомобиле "Porsche Taycan" 2021 года, стоимостью $100 тыс.
- Журналисты выяснили, что автомобиль принадлежит ООО "Новем Логистик", которое находится по адресу Парковая дорога, 16-а. Единственным владельцем компании является непубличный бизнесмен Вемир Давитян.
- В комментарии УП Тимошенко подтвердил, что автомобиль принадлежит Давитяну. По словам заместителя ОП, он пользовался "Porsche" 3 - 4 раза, и вернул его еще несколько месяцев назад. Однако, по данным УП, Тимошенко использовал это авто по меньшей мере вдвое больше времени.
- 3 октября 2023 года Тимошенко сообщил, что опроверг в суде все имеющиеся к нему претензии Национального агентства по предотвращению коррупции.