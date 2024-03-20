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Россия достраивает военный порт в оккупированной Абхазии — СМИ

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 20 марта 2024, 15:06
Россия достраивает военный порт в оккупированной Абхазии — СМИ
Фото: телеканал Pirveli

Россия почти достроила порт для военно-морской базы в Очамчирском районе на оккупированной части Грузии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на грузинский телеканал Pirveli

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Детали: По информации телеканала, порт, который Россия хочет использовать для размещения военных кораблей на оккупированной части Грузии, почти построили.

На опубликованном им видео с дрона можно увидеть новопостроенное здание. Как говорится в материале, его построили, вероятно, для размещения сотрудников, которые должны обслуживать российский военный объект в оккупированной Грузии.

На кадрах также видно интенсивное движение строительной техники. Как утверждает Pirveli, установлено, что работы там продолжаются непрерывно.

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Телеканал указывает, что порт может быть использован против Украины и стать мишенью для ее военных средств.

Ранее сообщалось, что Россия начала строительство военно-морской базы в оккупированной Абхазии – РФ уже начала в Очамчирском районе инфраструктурные работы и начала переброску военных кораблей.

Напомним, в начале октября так называемый президент непризнанной Абхазии Аслан Бжания заявил, что в Очамчирском районе появится новый пункт постоянного базирования российского флота и соответствующее "соглашение" с РФ уже подписали.

Вице-спикер грузинского парламента после того заявил, что парламент Грузии не собирается осуждать эти намерения России.

Президент Украины Владимир Зеленский констатировал, что из-за действий сил обороны Украины ЧФ РФ потерял контроль над северо-западной частью Черного моря и частично ушел из Крыма, а Украина готова "доставать" российские корабли и в других местах, в том числе на базе на оккупированной территории Грузии.



Темы: ГрузияРосcияАбхазия
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