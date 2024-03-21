DW: Венгрия заблокирует конфискацию замороженных активов России для Украины

Предложение Еврокомиссии о конфискации доходов от замороженных российских активов в поддержку Украины вряд ли будет одобрено на саммите лидеров Европейского Союза, который начнется в четверг, 21 марта, в Брюсселе.

Источник: DW со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата на условиях анонимности

Детали: По его словам, среди большинства стран-членов ЕС есть общее понимание того, что конфискованные средства должны пойти на покупку оружия и боеприпасов для Вооруженных сил Украины: "Сейчас Украина больше нуждается в деньгах на оружие, а, к сожалению, не на восстановление. И мы стремимся сделать все, чтобы избежать дальнейших разрушений в Украине".

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В предложении Еврокомиссии говорится, что 90 процентов доходов от замороженных российских активов должно быть использовано на покупку оружия для ВСУ. Однако собеседник DW рассказал, что против этого выступает Венгрия, заявляя, что эти деньги должны пойти на что угодно, но не на оружие для украинцев.

Вторым "спорным вопросом" повестки дня саммита, по словам дипломата, станет дискуссия о расширении ЕС.

В декабре 2023 года лидеры ЕС поддержали открытие переговоров по вступлению Украины и Молдовы. Для того, чтобы переговоры начались, страны-члены ЕС должны одобрить представленные Еврокомиссией переговорные рамки, которые являются дорожной картой процесса вступления, и провести заседание межправительственной конференции - специально созданного органа, который непосредственно будет вести переговоры. Оба эти решения требуют единодушной поддержки всех 27 лидеров Евросоюза.

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Однако существует высокая вероятность, что эти два решения не будут приняты в ходе нынешнего саммита, отметил собеседник: "Есть страны-члены, которые выступают против того, чтобы открытие переговоров с Украиной и Молдовой начались при бельгийском председательстве в ЕС".

Председательство Бельгии в ЕС продлится до 1 июля, после чего эту эстафету должна перенять Венгрия.

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