Кириленко объяснил, чем опасен референдум "о мире" с РФ

Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко считает, что в случае проведения референдума относительно договоренностей с Россией могут принять выгодные Кремлю решения.

Об этом он написал в Twitter, комментируя заявление нового главы Администрации президента Андрея Богдана.

"Теперь уже Меркель, Макрон и Путин поговорили о нас, но без нас. На фоне этого нового явления АП предлагает выносить вопросы мира и войны на референдум", – отметил Кириленко.

Тепер уже Меркель, Макрон і Путін поговорили про нас, але без нас. На тлі цього нового явища АП пропонує виносити питання миру і війни на референдум. Зрозуміло,що всі проголосують "за мир",не вдаючись особливо у деталі. Що і є питомою метою Кремля. Решта для них - справа техніки — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 22 травня 2019 р.

"Понятно, что все проголосуют "за мир", не вдаваясь особо в детали. Что и является удельной целью Кремля. Остальное для них – дело техники", – считает Кириленко

Напомним: