Кириленко объяснил, чем опасен референдум "о мире" с РФ

9687 просмотров
Среда, 22 мая 2019, 10:19

Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко считает, что в случае проведения референдума относительно договоренностей с Россией могут принять выгодные Кремлю решения.

Об этом он написал в Twitter, комментируя заявление нового главы Администрации президента Андрея Богдана.

"Теперь уже Меркель, Макрон и Путин поговорили о нас, но без нас. На фоне этого нового явления АП предлагает выносить вопросы мира и войны на референдум", – отметил Кириленко.

"Понятно, что все проголосуют "за мир", не вдаваясь особо в детали. Что и является удельной целью Кремля. Остальное для них – дело техники", – считает Кириленко

Напомним:

  • 21 мая новоиспеченный глава Администрации президента Владимира Зеленского Андрей Богдан допустил проведение референдума по мирным соглашениям с Россией.
  • По его словам, команда президента Владимира Зеленского вынуждена "искать компромиссы", но не будет "торговать" территориями Украины и людьми.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: референдум Богдан Кириленко Росcия


powered by lun.ua
Материалы по теме
Богдан предположил вынесение на референдум решения о мирных соглашениях с РФ 21 мая 2019, 22:59
Порошенко о НАТО: Референдум и так будет, читайте "матчасть" 11 апреля 2019, 14:49
Президент Румынии назначил референдум из-за противоречивых изменений судебного законодательства 28 марта 2019, 21:38
Все новости
Главные новости
Зеленский назначил своего представителя в Кабмине
Глава АП о Гройсмане: Пусть идет, коллапса не произойдет
ООС: Боевики били из гранатометов и пулеметов, 3 раненых
Меркель и Макрон поговорили с Путиным о минских договоренностях на фоне смены власти в Украине
Все новости
здоровье

Микроволновка: польза или вред

соцсети

Почему то, что вы публикуете в соцсетях, может помешать вам получить кредит

Фотопроект

Роды, война, бедность: как нужно показывать

Поиск по сайту
Архив
Весь архів