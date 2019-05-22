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Кириленко объяснил, чем опасен референдум "о мире" с РФ

Среда, 22 мая 2019, 10:19

Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко считает, что в случае проведения референдума относительно договоренностей с Россией могут принять выгодные Кремлю решения.

Об этом он написал в Twitter, комментируя заявление нового главы Администрации президента Андрея Богдана.

"Теперь уже Меркель, Макрон и Путин поговорили о нас, но без нас. На фоне этого нового явления АП предлагает выносить вопросы мира и войны на референдум", – отметил Кириленко.

"Понятно, что все проголосуют "за мир", не вдаваясь особо в детали. Что и является удельной целью Кремля. Остальное для них – дело техники", – считает Кириленко

Напомним:

  • 21 мая новоиспеченный глава Администрации президента Владимира Зеленского Андрей Богдан допустил проведение референдума по мирным соглашениям с Россией.
  • По его словам, команда президента Владимира Зеленского вынуждена "искать компромиссы", но не будет "торговать" территориями Украины и людьми.

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Темы: референдумБогданКириленкоРосcия
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