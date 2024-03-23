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Теракт в РФ: Путину доложили о задержании 11 человек "с контактами в Украине"

Роман ПетренкоСуббота, 23 марта 2024, 10:36
Теракт в РФ: Путину доложили о задержании 11 человек с контактами в Украине
якобы автомобиль террористов, фото: звезда

Глава ФСБ доложил Владимиру Путину о задержании 11 человек, которые якобы участвовали в теракте в подмосковном "Крокусе" и двигались в сторону Украины. Также стало известно, что США действительно предупреждали Россию о подготовке терактов в Москве.

Источник: Кремль, которого цитирует "РИА Новости"

Детали: Отмечается, что глава ФСБ Александр Бортников доложил Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, якобы непосредственно участвовавших в теракте в "Крокусе".

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Telegram-каналы опубликовали фото одного из задержанных. По предварительным данным, речь идет о 19-летнем уроженце Душанбе Мухаммадсобире Файзове.

Сообщается, что при задержании он получил ранение в левый глаз, сейчас его оперируют.

Четырех людей якобы задержали в Брянской области "недалеко от границы с Украиной".

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Тем временем известно, что погибли 93 человека, это число может вырасти. По предварительным данным, причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения.

СМИ со ссылкой на российские спецслужбы подтвердили, что информация от США о подготовке терактов в Москве поступала.

Обновлено: Позже в ФСБ заявили, что после совершения теракта преступники "намеревались перейти российско-украинскую границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне".

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Темы: Путинтеракт
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