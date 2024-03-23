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Теракт в Подмосковье: количество погибших возросло до 93, более сотни госпитализированы

Роман ПетренкоСуббота, 23 марта 2024, 09:44
Теракт в Подмосковье: количество погибших возросло до 93, более сотни госпитализированы
фото: astra

В результате теракта в подмосковском "Крокус Сити Холле" вечером 22 марта известно о 93 погибших и 107 госпитализированных.

Источник: Следком РФ, "Медуза", Astra

Детали: Количество погибших насчитываем уже 93 россиянина, количество жертв может возрасти.

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В больницах остаются 107 человек после теракта в "Крокусе", заявили в МЧС РФ.

Крыша над зрительным залом "Крокус Сити Холла" обрушилась. Пожар до сих пор тушат.

Российский лидер Владимир Путин до сих пор не прокомментировал нападение. В ночь на 23 марта пропагандисты "РИА Новости" анонсировали его обращение, однако позже назвали анонс "техническим сбоем".

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Кремлевские СМИ писали, что подозреваемые могут быть гражданами Таджикистана, в МИД страны назвали это фейком.

В некоторых городах РФ отменили мероприятия.

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Темы: Росcиятерактвойна
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