Теракт в Подмосковье: количество погибших возросло до 93, более сотни госпитализированы
В результате теракта в подмосковском "Крокус Сити Холле" вечером 22 марта известно о 93 погибших и 107 госпитализированных.
Источник: Следком РФ, "Медуза", Astra
Детали: Количество погибших насчитываем уже 93 россиянина, количество жертв может возрасти.
В больницах остаются 107 человек после теракта в "Крокусе", заявили в МЧС РФ.
Крыша над зрительным залом "Крокус Сити Холла" обрушилась. Пожар до сих пор тушат.
Российский лидер Владимир Путин до сих пор не прокомментировал нападение. В ночь на 23 марта пропагандисты "РИА Новости" анонсировали его обращение, однако позже назвали анонс "техническим сбоем".
Кремлевские СМИ писали, что подозреваемые могут быть гражданами Таджикистана, в МИД страны назвали это фейком.
В некоторых городах РФ отменили мероприятия.
Предыстория:
- В пятницу вечером в подмосковном Красногорске в концертном зале Crocus City Hall произошла стрельба во время концерта группы "Пикник".
- В Главном управлении разведки Минобороны Украины говорят, что нынешний теракт в Подмосковье является сознательной провокацией режима Путина, о которой предупреждало международное сообщество.
- Белый дом заявил, что не видит никаких признаков причастности Украины к вооруженному нападению на концертный зал в Подмосковье, во время которого погибли десятки людей.
- Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет отношения к стрельбе, которая произошла в концертном зале в Московской области РФ 22 марта.