Зеленский: Путин и другие подонки пытаются свалить события в "Крокусе" на кого-то другого

Президент Владимир Зеленский заявил, что российский правитель Владимир Путин "и другие подонки" пытаются "свалить на кого-то другого" теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле".

Источник: вечернее обращение президента

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Прямая речь: "То, что произошло вчера в Москве, очевидно, и Путин, и другие подонки просто пытаются свалить на кого-то другого. У них всегда одинаковые методы. Это уже было. И взорванные дома были, и расстрелы, и взрывы. И всегда они обвиняют других.

Они пришли в Украину, сжигают наши города – и Украину же пытаются обвинить. Они пытают, насилуют наших людей – и их же обвиняют. Они сюда, на украинскую землю, нагнали сотни тысяч террористов своих, воюют против нас, и им все равно, что происходит внутри их же страны. Вчера еще все это произошло, и этот ничтожество абсолютное Путин, вместо того, чтобы заниматься своими гражданами России, обращаться к ним, сутки молчал – думал, как это притянуть к Украине. Все абсолютно предсказуемо.

Тех сотен тысяч россиян, которые сейчас убивают на украинской земле, точно хватило бы, чтобы остановить любых террористов. И если россияне готовы молча умирать в "крокусах" и не задавать никаких вопросов своим спецслужбам, то Путин еще не одну такую ситуацию попытается повернуть в пользу своей личной власти".

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