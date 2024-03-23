Зеленский: Путин и другие подонки пытаются свалить события в "Крокусе" на кого-то другого
Президент Владимир Зеленский заявил, что российский правитель Владимир Путин "и другие подонки" пытаются "свалить на кого-то другого" теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле".
Источник: вечернее обращение президента
Прямая речь: "То, что произошло вчера в Москве, очевидно, и Путин, и другие подонки просто пытаются свалить на кого-то другого. У них всегда одинаковые методы. Это уже было. И взорванные дома были, и расстрелы, и взрывы. И всегда они обвиняют других.
Они пришли в Украину, сжигают наши города – и Украину же пытаются обвинить. Они пытают, насилуют наших людей – и их же обвиняют. Они сюда, на украинскую землю, нагнали сотни тысяч террористов своих, воюют против нас, и им все равно, что происходит внутри их же страны. Вчера еще все это произошло, и этот ничтожество абсолютное Путин, вместо того, чтобы заниматься своими гражданами России, обращаться к ним, сутки молчал – думал, как это притянуть к Украине. Все абсолютно предсказуемо.
Тех сотен тысяч россиян, которые сейчас убивают на украинской земле, точно хватило бы, чтобы остановить любых террористов. И если россияне готовы молча умирать в "крокусах" и не задавать никаких вопросов своим спецслужбам, то Путин еще не одну такую ситуацию попытается повернуть в пользу своей личной власти".
Предыстория:
- В пятницу вечером в подмосковном Красногорске в концертном зале Crocus City Hall произошла стрельба во время концерта группы "Пикник". По последним данным, погибло 133 человека, 140 получили ранения.
- В Главном управлении разведки Минобороны Украины говорят, что нынешний теракт в Подмосковье является сознательной провокацией режима Путина, о которой предупреждало международное сообщество. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет отношения к стрельбе, которая произошла в концертном зале в Московской области РФ 22 марта. Белый дом заявил, что не видит никаких признаков причастности Украины к нападению.
- Глава России Владимир Путин сообщил, якобы для подозреваемых в теракте "было подготовлено окно" для перехода границы с Украиной. В ГУР заявили, что эта версия "не выдерживает никакой критики".
- По данным СМИ, США не ставят под сомнение причастность ИГИЛ к теракту на концерте в пригороде Москвы вечером 22 марта и заблаговременно предупреждали Россию об угрозе подобного теракта.
- "Исламское государство" назвало теракт в "Крокусе" своей "самой жестокой атакой за последние годы" и опубликовало фото террористов, одежда которых совпадает с одеждой задержанных, фото которых публиковала ФСБ.