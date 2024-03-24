Теракт в Подмосковье: возросло количество погибших и пострадавших
Количество погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье увеличилось до 137, из них трое детей, пострадало 180 человек.
Источник: Следком РФ, РИА Новости
Детали: Следком РФ в воскресенье сообщил, что на месте происшествия обнаружены тела 137 человек, трое из которых – дети. Опознано 62 тела, по остальным погибшим для установления их личности проводятся генетические экспертизы.
Помощница директора группы "Пикник" Екатерина Кушнер погибла во время теракта в "Крокусе", сообщил РИА Новости директор группы.
В то же время, Минздрав Подмосковья сообщил, что, по уточненным данным, в результате теракта в "Крокусе" пострадали 180 человек: госпитализированы 142, из них выписаны 32, амбулаторная помощь оказана 38.
Предыстория:
- В пятницу вечером в подмосковном Красногорске в концертном зале Crocus City Hall произошла стрельба во время концерта группы "Пикник". Ранее сообщалось, что погибло 133 человека, 140 получили ранения.
- В Главном управлении разведки Минобороны Украины говорят, что нынешний теракт в Подмосковье является сознательной провокацией режима Путина, о которой предупреждало международное сообщество. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет отношения к стрельбе, которая произошла в концертном зале в Московской области РФ 22 марта. Белый дом заявил, что не видит никаких признаков причастности Украины к нападению.
- Глава России Владимир Путин сообщил, якобы для подозреваемых в теракте "было подготовлено окно" для перехода границы с Украиной. В ГУР заявили, что эта версия "не выдерживает никакой критики".
- По данным СМИ, США не ставят под сомнение причастность ИГИЛ к теракту на концерте в пригороде Москвы вечером 22 марта и заблаговременно предупреждали Россию об угрозе подобного теракта.
- "Исламское государство" назвало теракт в "Крокусе" своей "самой жестокой атакой за последние годы" и опубликовало фото террористов, одежда которых совпадает с одеждой задержанных, фото которых публиковала ФСБ.