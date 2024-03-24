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Теракт в Подмосковье: возросло количество погибших и пострадавших

Катерина ТищенкоВоскресенье, 24 марта 2024, 16:21
Теракт в Подмосковье: возросло количество погибших и пострадавших
"Крокус сити холл" после теракта, фото МЧС РФ

Количество погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье увеличилось до 137, из них трое детей, пострадало 180 человек.

Источник: Следком РФ, РИА Новости

Детали: Следком РФ в воскресенье сообщил, что на месте происшествия обнаружены тела 137 человек, трое из которых – дети. Опознано 62 тела, по остальным погибшим для установления их личности проводятся генетические экспертизы.

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Помощница директора группы "Пикник" Екатерина Кушнер погибла во время теракта в "Крокусе", сообщил РИА Новости директор группы.

В то же время, Минздрав Подмосковья сообщил, что, по уточненным данным, в результате теракта в "Крокусе" пострадали 180 человек: госпитализированы 142, из них выписаны 32, амбулаторная помощь оказана 38.

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Темы: Росcиятеракт
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