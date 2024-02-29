"Granica на мяжы". Как Польша наращивает торговлю с Россией через Беларусь

Природа протестів польських фермерів на кордоні з Україною має багаторівневий характер і навряд чи пояснюється однією причиною. Наприклад, такою як вибори, як це було на початку зернової кризи між двома донедавна не лише географічно найближчими країнами.

Єдине що можна сказати точно – сьогодні польська ізоляція українського сільського господарства вигідна Росії. Не лише через те, що Кремлю вигідні будь-які українські негаразди. І навіть не через те, що Москві вигідні негаразди України з ключовими партнерами під час повномасштабної війни. А й не в останню чергу тому, що агропродукцію з України Польща замінює російською.

Кілька днів тому нашу знімальну групу затримали польські правоохоронці неподалік від польсько-білоруського кордону.

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Ми вирушили туди для того, щоб побачити масштаби товарообігу між Польщею та Білоруссю.

Ми поїхали саме в ті дні, коли напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення Росії польські фермери або ті, хто за ними стоять, повністю заблокували пункти перетину кордону з Україною.

Інколи навіть для військової техніки та гуманітарної допомоги.

Докладніше – в новому матеріалі.

Автор: Михайло Ткач