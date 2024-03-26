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Bloomberg: В окружении Путина не считают, что Украина причастна к теракту в Подмосковье

Татьяна ОлейникВторник, 26 марта 2024, 18:53
Bloomberg: В окружении Путина не считают, что Украина причастна к теракту в Подмосковье
Владимир Путин. Фото - Getty Images

Издание Bloomberg пишет, что некоторые из ближайшего окружения кремлевского лидера Владимира Путина не согласны с его тезисами о возможной причастности Украины к теракту в "Крокус сити холл" 22 марта.

Источник: Bloomberg со ссылкой на четыре источника, близкие к Кремлю.

Детали: Люди из окружения Путина сообщили, что нет никаких доказательств причастности Украины к стрельбе.

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Несмотря на это, лидер РФ решительно стремится использовать теракт для того, чтобы попытаться сплотить россиян вокруг войны в Украине.

Кроме того, по информации Bloomberg, кремлевские чиновники были шокированы неспособностью служб безопасности предотвратить нападение на людей.

Впрочем, главные союзники Путина охотно подхватывают его тезис. Путин, по словам Bloomberg, может использовать это, в том числе для оглашения очередной волны мобилизации в РФ.

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Темы: РосcияПутинтеракт
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