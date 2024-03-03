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В Ивановском под Бахмутом идут жесткие бои, также россияне атакуют Богдановку – ВСУ

Катерина ТищенкоВоскресенье, 3 марта 2024, 22:20
В Ивановском под Бахмутом идут жесткие бои, также россияне атакуют Богдановку – ВСУ
ситуация возле Бахмута, скриншот deepstatemap

На Бахмутском направлении в районе села Ивановское идут жесткие бои, также россияне пытаются атаковать Богдановку.

Источник: начальник пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона

Прямая речь: "Сейчас на Бахмутском направлении противник продолжает атаковать населенный пункт Ивановское, идут жесткие бои уже в пределах села. Наши военные героически сопротивляются и пытаются отбросить противника с занятых рубежей.

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Также враг пытается атаковать и в населенном пункте Богдановка, что севернее населенного пункта Часов Яр. Туда перебрасываются десантные подразделения, мотострелковые полки и боевой армейский резерв".

Детали: По словам Евлаша, россияне имеют целью захватить Часов Яр, "однако пока безуспешно".

"Наши защитники держат оборону и не дают противнику продвинуться вперед. Более того, вблизи Часового Яра введено несколько рубежей обороны, мощные минно-взрывные заграждения, а также десятки взводных позиций для расположения нашего личного состава и позиций отделения, с учетом рельефа местности и необходимых требований, чтобы наши ребята могли эффективно наносить огневое поражение по противнику, и одновременно было трудно вести огонь противника в ответ", - сказал он.

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Темы: БахмутДонецкая областьвойна
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