Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Третья штурмовая объяснила, почему в Авдеевке сложнее, чем в Бахмуте

Татьяна ЛозовенкоПятница, 16 февраля 2024, 10:25
Третья штурмовая объяснила, почему в Авдеевке сложнее, чем в Бахмуте
Авдеевка, скрин с карты Deepstate по состоянию на утро 16 февраля

Третья отдельная штурмовая бригада объяснила, чем боевые действия в Авдеевке сейчас отличаются от боев, которые были в Бахмуте с тогдашней ЧВК "Вагнер".

Источник: пресс-офицер 3-й ОШБр Александр Бородин в эфире национального телемарафона новостей

Прямая речь: "Потому что (в Авдеевке - ред.) у врага огромное количество КАБов и техники. "Вагнера" (в Бахмуте - ред.) берегли технику и работали преимущественно людьми. Здесь (в Авдеевке - ред.) - танковые атаки вместе с пехотой, большое количество БТР и БМП, авиации и FPV-дронов. 

Реклама:

Такого в Бахмуте во время "Вагнеров" не было. Там было сложно, но сейчас - сверхсложно".

Детали: Пресофицер добавил, что на некоторых участках оборонительные действия ведутся на 360 градусов поражения от врага. Он уточнил, что не имеет в виду окружение. При этом враг постоянно перебрасывает новые силы в район Авдеевки.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • 15 февраля Третья отдельная штурмовая бригада подтвердила, что была срочно передислоцирована для усиления украинских войск в районе Авдеевки, а также сообщила, что на Авдеевском направлении двум бригадам врага нанесено критическое поражение, однако украинским защитниками приходится "воевать на 360 градусов", а россияне перебрасывают в Авдеевку новые силы.
  • ОСУВ "Таврия" отмечала, что на Авдеевском направлении Силы обороны Украины противостоят в том числе российским спецназовцам и десанту, в последние дни враг привлекает больше бронетехники для наступления.

Темы: АвдеевкаБахмутВагнервойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Блокада 6 пунктов пропуска с Польшей продолжается: в ГПСУ рассказали, что и как едет

фотоВСУ ударили по полигону армии РФ во время построения: уничтожено не менее 60 оккупантов – СМИ

ISW объяснил, для чего Шойгу соврал о захвате Крынок

Пентагон назвал "стратегическим" выход украинских сил из Авдеевки

В ОК "Юг" опровергли заявление Шойгу о захвате плацдарма на левом берегу Днепра

В больнице скончался второй украинец, раненный ножом в немецком Оберхаузене

Все новости...

Читайте УП В Google News

Авдеевка
3-я ОШБр: Россия применила фосфор в Авдеевке
ISW проанализировал, для чего россиянам тактический разворот через Авдеевку
Тарнавский: "Ситуация в Авдеевке сложная, но контролируемая"
Последние новости
11:21
Генконсул Польши во Львове о действиях фермеров на границе: Стыд и позор, не верю, что это поляки
11:16
В прошлом году в Украине зафиксировали новый антирекорд мошенничества
11:13
В правительстве Польши подтвердили, что украинское зерно не остается в стране
11:10
ПриватБанк запустил услугу автоматического заполнения календаря налоговых отчетов
11:08
инфографикаКМИС: Стало немного меньше тех, кто верит в полную деоккупацию Украины
11:07
Миллиардер Безос завершил продажу 50 млн акций Amazon на 8,5 миллиарда долларов
11:05
Украинцы считают США и Польшу дружественными странами, но процент падает – опрос
11:04
Количество раненых из-за удара по Краматорску возросло до 7
11:01
Курс валют на 21 февраля: гривня продолжает стремительное падение
10:59
Пропагандисты заявили о самоубийстве Z-блогера, который имел конфликт с Соловьевым
Все новости...
Реклама: