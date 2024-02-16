Третья штурмовая объяснила, почему в Авдеевке сложнее, чем в Бахмуте

Третья отдельная штурмовая бригада объяснила, чем боевые действия в Авдеевке сейчас отличаются от боев, которые были в Бахмуте с тогдашней ЧВК "Вагнер".

Источник: пресс-офицер 3-й ОШБр Александр Бородин в эфире национального телемарафона новостей

Прямая речь: "Потому что (в Авдеевке - ред.) у врага огромное количество КАБов и техники. "Вагнера" (в Бахмуте - ред.) берегли технику и работали преимущественно людьми. Здесь (в Авдеевке - ред.) - танковые атаки вместе с пехотой, большое количество БТР и БМП, авиации и FPV-дронов.

Реклама:

Такого в Бахмуте во время "Вагнеров" не было. Там было сложно, но сейчас - сверхсложно".

Детали: Пресофицер добавил, что на некоторых участках оборонительные действия ведутся на 360 градусов поражения от врага. Он уточнил, что не имеет в виду окружение. При этом враг постоянно перебрасывает новые силы в район Авдеевки.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: