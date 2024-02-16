Третья штурмовая объяснила, почему в Авдеевке сложнее, чем в Бахмуте
Третья отдельная штурмовая бригада объяснила, чем боевые действия в Авдеевке сейчас отличаются от боев, которые были в Бахмуте с тогдашней ЧВК "Вагнер".
Источник: пресс-офицер 3-й ОШБр Александр Бородин в эфире национального телемарафона новостей
Прямая речь: "Потому что (в Авдеевке - ред.) у врага огромное количество КАБов и техники. "Вагнера" (в Бахмуте - ред.) берегли технику и работали преимущественно людьми. Здесь (в Авдеевке - ред.) - танковые атаки вместе с пехотой, большое количество БТР и БМП, авиации и FPV-дронов.
Такого в Бахмуте во время "Вагнеров" не было. Там было сложно, но сейчас - сверхсложно".
Детали: Пресофицер добавил, что на некоторых участках оборонительные действия ведутся на 360 градусов поражения от врага. Он уточнил, что не имеет в виду окружение. При этом враг постоянно перебрасывает новые силы в район Авдеевки.
Предыстория:
- 15 февраля Третья отдельная штурмовая бригада подтвердила, что была срочно передислоцирована для усиления украинских войск в районе Авдеевки, а также сообщила, что на Авдеевском направлении двум бригадам врага нанесено критическое поражение, однако украинским защитниками приходится "воевать на 360 градусов", а россияне перебрасывают в Авдеевку новые силы.
- ОСУВ "Таврия" отмечала, что на Авдеевском направлении Силы обороны Украины противостоят в том числе российским спецназовцам и десанту, в последние дни враг привлекает больше бронетехники для наступления.