Страна-террорист требует от Украины выдать "террористов", в том числе главу СБУ
МИД России заявил, что следы "всех" террористических атак против РФ за последнее время, в том числе теракта в Красногорске 22 марта, якобы ведут в Украину, поэтому государство-террорист требует выдать ему причастных к этим событиям, в том числе главу СБУ Василия Малюка за подрыв Крымского моста.
Источник: МИД России
Дословно: "Совершённый 22 марта в г.Красногорске и шокировавший весь мир кровавый террористический акт – далеко не первая террористическая атака против нашей страны за последнее время. Проведённые российскими компетентными органами следственные действия указывают, что следы всех этих преступлений ведут в Украину".
Детали: Никаких доказательств причастности Украины к теракту в "Крокус Сити Холле" в Красногорске в МИД РФ не предоставили.
В то же время, вспомнили среди "терактов" убийство Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, ранение Захара Прилепина и смерть его водителя, а также гибель пяти человек в результате подрыва Крымского моста и ранениям 42 человек при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге. Также в России заявили, что якобы "убийствами и увечьями мирных граждан, в том числе детей", сопровождались рейды "Русского добровольческого корпуса".
Дословно: "В связи с этим МИД России передал властям Украины требования в рамках Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма о немедленном аресте и выдаче всех причастных к данным терактам лиц.
В числе этих требований – арест главы СБУ Василия Малюка, цинично признавшего 25 марта организацию Украиной подрыва Крымского моста в октябре 2022 года и раскрывшего детали организации других терактов в Российской Федерации".
Больше деталей: Страна-террорист, которая вторглась в Украину и уже более двух лет убивает мирных жителей по всей стране, цинично требует от Украины "немедленно прекратить любую поддержку террористической деятельности, выдать виновных и возместить причиненный жертвам ущерб".
Там даже пригрозили, что "нарушение Украиной обязательств по антитеррористическим конвенциям повлечёт её международно-правовую ответственность".
Об ответственности России за войну против Украины в сообщении МИД РФ не упоминается.
Предыстория:
- Секретарь Совбеза РФ 26 марта Николай Патрушев после того, как лидер Кремля Владимир Путин обвинил в совершении стрельбы в "Крокус сити холле" "тех, кто воюет с Россией руками киевского режима", заявил, что за терактом 22 марта стоит Украина, а не ИГИЛ.
- По данным украинской разведки, Россия заранее знала о подготовке террористической операции в Подмосковье, однако допустила ее либо из-за "борьбы башен влияния", либо из-за неоценимости масштабов того, что может произойти.
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что нападавшие на российский "Крокус Сити Холл", убегая намеревались попасть в Беларусь, но из-за мер безопасности "отвернулись" и пошли на украинско-российскую границу.
- Российский Следственный комитет 29 марта заявил, что получил "доказательства" связи нападавших на концертный зал "Крокус Сити Холл" с "украинскими националистами", а вечером того же дня заявил, что террористы после стрельбы в "Крокус сити холл" 22 марта якобы бежали в сторону российско-украинской границы, чтобы получить в Киеве вознаграждение за совершенное.
- Никаких доказательств причастности Украины к теракту нет, а ответственность за содеянное взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".