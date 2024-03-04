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Кремль манипулирует переговорными предложениями, чтобы подорвать международную поддержку Украины – ISW

Ольга ГлущенкоПонедельник, 4 марта 2024, 03:30
Кремль манипулирует переговорными предложениями, чтобы подорвать международную поддержку Украины – ISW
кремль, иллюстративное фото Getty Images

По мнению экспертов Института изучения войны (ISW), власти России манипулируют предложенными Китаем и Турцией переговорными площадками для подрыва дальнейшей международной поддержки Украины.

Источник: ISW

Детали: Аналитики отмечают, что Китай и Турция продолжают создавать собственные переговорные платформы якобы для урегулирования ситуации в Украине, которыми Кремль пользуется для продвижения собственных информационных операций, направленных на то, чтобы препятствовать дальнейшей международной поддержке Украины.

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Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин и Специальный представитель Китая по вопросам Евразии Ли Ху встретились в Москве, чтобы обсудить желание Китая способствовать мирным переговорам между Россией и Украиной.

Галузин и Ли отметили, что "невозможно" обсуждать урегулирование в Украине без участия России и без "учета интересов (России – ред.) в сфере безопасности".

Галузин и Ли добавили, что западные и украинские "ультиматумы" и "диалоговые форматы" лишь "вредят перспективам урегулирования и не могут служить основой (урегулирования – ред.)".

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В отчете добавляют: ожидается, что после встреч в России Ли посетит Украину и некоторые страны ЕС.

В то же время министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил во время Анталийского дипломатического форума 3 марта, что Турция надеется, что переговоры о прекращении огня в Украине "начнутся в ближайшее время", и что Турция считает, что "обе стороны достигли предела" того, чего они могут достичь военными средствами.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган недавно объявил, что Турция готова предоставить еще одну площадку для переговоров между Россией и Украиной, которую министр иностранных дел России Сергей Лавров публично отверг 1 марта.

В отчете указывают, что российские официальные лица продолжают безосновательно обвинять Украину и Запад в отсутствии мирных переговоров между Россией и Украиной, несмотря на многочисленные публичные российские заявления, свидетельствующие о том, что Россия не заинтересована в добросовестных мирных переговорах с Украиной.

ISW продолжает считать, что любые российские заявления о том, что Россия заинтересована в мирных переговорах, являются, скорее всего, попыткой имитировать заинтересованность, чтобы вызвать упреждающие уступки Запада в отношении украинского суверенитета и территориальной целостности и возложить ответственность о переговорах на Украину и Запад.

Ключевые выводы ISW за 3 марта:

  • Китай и Турция продолжают использовать собственные переговорные площадки для урегулирования в Украине, которыми Кремль пользуется для продвижения собственных информационных операций, направленных на то, чтобы помешать дальнейшей международной поддержке Украины.
  • Недавние относительно высокие потери российской авиации, похоже, побуждают к значительному снижению активности российской авиации на востоке Украины, хотя непонятно, как долго оно продлится.
  • Задержки с предоставлением западной помощи в сфере безопасности, вероятно, сделают энергетическую инфраструктуру Украины более уязвимой к российским ударам.
  • Российские войска, действующие вокруг Авдеевки, похоже, адаптируются к проведению наступательных наземных операций с привлечением подготовленного и неподготовленного личного состава.
  • Немецкие чиновники подтвердили, что Кремль проводит информационную операцию, направленную на то, чтобы удержать западные государства, в частности Германию, от предоставления дополнительной военной помощи Украине.
  • Так называемый российский антитеррористический комитет объявил 3 марта, что ФСБ России провела локальную контртеррористическую операцию в Карабулаке, Республика Ингушетия.
  • Позиционные бои продолжались по всему театру боевых действий 3 марта.
  • Российские региональные администрации продолжают прилагать усилия для расширения масштабов криптомобилизационных мероприятий.

Темы: ТурцияКитайРосcиявойна
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