Франция обнародовала перечень военной помощи, предоставленной Украине с начала войны

Министерство обороны Франции опубликовало список военной помощи, предоставленную Украине с начала полномасштабного вторжения России.

Источник: Минобороны Франции, Суспільне

Детали: Во французском ведомстве отмечают, что военная помощь Украине оценивается в 2,615 миллиарда евро, к которым добавляется 1,2 млрд евро, пожертвованных Европейскому фонду мира (EFF), то есть поддержка более 3,8 млрд евро с 24 февраля 2022 года по декабрь 2023 года.

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Эти поставки, указывается в сообщении, соответствуют трем критериям обеспечения: оснащение боеприпасами, обучение и обслуживание техники.

В частности, на территории Франции и Польши при поддержке Парижа прошли обучение около 10 тысяч украинских военных.

Список из 50 пунктов включает как защитное снаряжение, так и средства связи, а также различные вооружения и беспилотные аппараты. Данные по состоянию на 31 декабря 2023 года, то есть до подписания между Францией и Украиной двустороннего соглашения о безопасности.

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Среди систем противовоздушной обороны, которые Париж определил среди приоритетных направлений поддержки Киева, до конца 2023 года поставили две установки Crotale NG, шесть ПЗРК Mistral, одну франко-итальянскую систему противовоздушной обороны SAMP/T. Данные о боекомплекте не указаны ни для одной из систем. В этой рубрике также указан радар ПВО CM200, но, вероятно, речь идет о радаре Ground Master 200 (GM200), о котором объявили еще в феврале 2023 года. Среди средств поражения воздух-поверхность указаны лишь ракеты SCALP (аналог британской Storm Shadow), их количество не раскрывается.

Другим приоритетным направлением, по которому французские власти решили поддержать Украину в войне с Россией, является артиллерия. До конца 2023 года Париж передал ВСУ 30 самоходных артиллерийских установок Caesar, шесть снятых с вооружения гаубиц TRF1, четыре реактивные системы залпового огня и 10 120-мм минометов. К гаубицам также поставили 30 тысяч снарядов. Среди противотанковых систем есть 1 002 гранатомета AT4 и три ПТРК Милан.

До конца 2023 года Франция поставила 38 легких колесных танков AMX10 RC и 250 бронеавтомобилей с вооружением или в санитарной конфигурации, а также 120 внедорожников и шесть грузовиков. Для AMX10 RC поставили 9 тысяч боеприпасов для главной пушки.

Кроме того, Украина получила 160 "разведывательных" беспилотников, а также 10 устройств для обнаружения дронов. О каких именно беспилотниках идет речь, неизвестно, но в графе "морские суда" указаны лишь 30 надувных лодок Zodiacs Futura. Однако ранее французские власти заявляли о желании расширить сотрудничество в сфере беспилотных аппаратов и сообщали о планах строительства производств на территории Украины. Эта таблица, как видно из описания, учитывает только помощь, предоставленную Украине извне.

Среди стрелкового оружия 55 пулеметов калибра 7,62 мм, 560 пулеметов калибра 12,7 мм, а также 1 000 винтовок Famas и 20 снайперских винтовок. За два года к ним было поставлено 1,7 млн патронов калибра 12,7 мм, 1,1 млн патронов для легкого стрелкового оружия, включая калибры 9 мм и 5,56 мм, а также 10,5 тысяч гранат и 3,6 тысяч противотанковых мин. Другие позиции включают топливо, средства защиты (бронежилеты, шлемы), а также аптечки, средства связи и навигации.