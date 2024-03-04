Франція оприлюднила перелік військової допомоги, наданої Україні з початку війни

Міністерство оборони Франції опублікувало список військової допомоги, надану Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Джерело: Міноборони Франції, Суспільне

Деталі: У французькому відомстві відзначають, що військова допомога Україні оцінюється у 2,615 мільярда євро, до яких додається 1,2 млрд євро, пожертвуваних Європейському фонду миру (EFF), тобто підтримка понад 3,8 млрд євро з 24 лютого 2022 року по грудень 2023 року.

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Ці поставки, вказують у повідомленні, відповідають трьом критеріям забезпечення: оснащення боєприпасами, навчання та обслуговування техніки.

Зокрема, на території Франції та Польщі за підтримки Парижа пройшли навчання близько 10 тисяч українських військових.

Список із 50 пунктів включає як захисне спорядження, так і засоби зв'язку, а також різні озброєння та безпілотні апарати. Дані станом на 31 грудня 2023 року, тобто до підписання між Францією і Україною двосторонньої угоди про безпеку.

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Серед систем протиповітряної оборони, які Париж визначив серед пріоритетних напрямків підтримки Києва, до кінця 2023 року поставили дві установки Crotale NG, шість ПЗРК Mistral, одну франко-італійську систему протиповітряної оборони SAMP/T. Дані про боєкомплект не вказані для жодної з систем. У цій рубриці також вказано радар ППО CM200, але, ймовірно, мова йде про радар Ground Master 200 (GM200), про який оголосили ще в лютому 2023 року. Серед засобів ураження повітря-поверхня вказані лише ракети SCALP (аналог британської Storm Shadow), їх кількість не розкривається.

Іншим пріоритетним напрямком, за яким французька влада вирішила підтримати Україну у війні з Росією, є артилерія. До кінця 2023 року Париж передав ЗСУ 30 самохідних артилерійських установок Caesar, шість знятих з озброєння гаубиць TRF1, чотири реактивні системи залпового вогню та 10 120-мм мінометів. До гаубиць також поставили 30 тисяч снарядів. Серед протитанкових систем є 1 002 гранатомети AT4 і три ПТРК Мілан.

До кінця 2023 року Франція поставила 38 легких колісних танків AMX10 RC і 250 бронеавтомобілів з озброєнням або в санітарній конфігурації, а також 120 позашляховиків і шість вантажівок. Для AMX10 RC поставили 9 тисяч боєприпасів для головної гармати.

Крім того, Україна отримала 160 "розвідувальних" безпілотників, а також 10 пристроїв для виявлення дронів. Про які саме безпілотники йдеться, невідомо, але в графі "морські судна" вказані лише 30 надувних човнів Zodiacs Futura. Однак раніше французька влада заявляла про бажання розширити співпрацю у сфері безпілотних апаратів і повідомляла про плани будівництва виробництв на території України. Ця таблиця, як видно з опису, враховує лише допомогу, надану Україні ззовні.

Серед стрілецької зброї 55 кулеметів калібру 7,62 мм, 560 кулеметів калібру 12,7 мм, а також 1 000 гвинтівок Famas і 20 снайперських гвинтівок. За два роки до них було поставлено 1,7 млн патронів калібру 12,7 мм, 1,1 млн патронів для легкої стрілецької зброї, включаючи калібри 9 мм і 5,56 мм, а також 10,5 тисяч гранат і 3,6 тисяч протитанкових мін. Інші позиції включають паливо, засоби захисту (бронежилети, шоломи), а також аптечки, засоби зв'язку та навігації.