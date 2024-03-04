ВСУ за сутки обезвредили 1 150 оккупантов и уничтожили 22 артсистемы россиян

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки Силы обороны отминусовали 1 150 оккупантов, 8 танков, 21 ББМ и 22 артиллерийские системы.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 04.03.24 ориентировочно составили:

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личного состава − около 417 950 (+1 150) человек,

танков − 6 648 (+8) ед,

боевых бронированных машин − 12 660 (+21) ед,

артиллерийских систем − 10 210 (+22) ед,

РСЗО − 1 004 (+1) ед,

средств ПВО − 698 (+2) ед,

самолетов − 347 (+0) ед,

вертолетов − 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня − 7 845 (+2) ед,

крылатых ракет − 1 916 (+1) ед,

кораблей/катеров − 25 (+0) ед,

подводных лодок − 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн − 13 374 (+42) ед,

специальной техники − 1 621 (+1) ед.

Данные уточняются.