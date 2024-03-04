ВСУ за сутки обезвредили 1 150 оккупантов и уничтожили 22 артсистемы россиян
Понедельник, 4 марта 2024, 07:56
Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки Силы обороны отминусовали 1 150 оккупантов, 8 танков, 21 ББМ и 22 артиллерийские системы.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 04.03.24 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 417 950 (+1 150) человек,
- танков − 6 648 (+8) ед,
- боевых бронированных машин − 12 660 (+21) ед,
- артиллерийских систем − 10 210 (+22) ед,
- РСЗО − 1 004 (+1) ед,
- средств ПВО − 698 (+2) ед,
- самолетов − 347 (+0) ед,
- вертолетов − 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 7 845 (+2) ед,
- крылатых ракет − 1 916 (+1) ед,
- кораблей/катеров − 25 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 13 374 (+42) ед,
- специальной техники − 1 621 (+1) ед.
Данные уточняются.