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ВСУ за сутки обезвредили 1 150 оккупантов и уничтожили 22 артсистемы россиян

Ирина БалачукПонедельник, 4 марта 2024, 07:56
ВСУ за сутки обезвредили 1 150 оккупантов и уничтожили 22 артсистемы россиян
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки Силы обороны отминусовали 1 150 оккупантов, 8 танков, 21 ББМ и 22 артиллерийские системы.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 04.03.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 417 950 (+1 150) человек,
  • танков − 6 648 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин − 12 660 (+21) ед,
  • артиллерийских систем − 10 210 (+22) ед,
  • РСЗО − 1 004 (+1) ед,
  • средств ПВО − 698 (+2) ед,
  • самолетов − 347 (+0) ед,
  • вертолетов − 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 7 845 (+2) ед,
  • крылатых ракет − 1 916 (+1) ед,
  • кораблей/катеров − 25 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 13 374 (+42) ед,
  • специальной техники − 1 621 (+1) ед.

Данные уточняются.

Темы: Росcияпотери в войне
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