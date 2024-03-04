Из-за выборов Путина россияне усиливают присутствие спецназовцев на ВОТ – сопротивление

По данным национального сопротивления, во временно оккупированные украинские города прибывают новые отряды российских спецназовцев, это связано с президентскими выборами в России в марте.

Источник: ЦНС

Детали: Как отмечают в сопротивлении, в частности фиксируется прибытие экипажей полиции и усиленных отрядов росгвардейцев на временно оккупированные территории.

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Дословно: "Кураторство над всеми подразделениями получило российское ФСБ.

Ключевая цель – поиск подполья, чтобы те не срывали процесс проведения так называемых выборов президента РФ".