Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Из-за выборов Путина россияне усиливают присутствие спецназовцев на ВОТ – сопротивление

Ольга ГлущенкоПонедельник, 4 марта 2024, 06:46
Из-за выборов Путина россияне усиливают присутствие спецназовцев на ВОТ – сопротивление
росгвардейцы, иллюстративное фото тасс

По данным национального сопротивления, во временно оккупированные украинские города прибывают новые отряды российских спецназовцев, это связано с президентскими выборами в России в марте.

Источник: ЦНС

Детали: Как отмечают в сопротивлении, в частности фиксируется прибытие экипажей полиции и усиленных отрядов росгвардейцев на временно оккупированные территории.

Реклама:

Дословно: "Кураторство над всеми подразделениями получило российское ФСБ.

Ключевая цель – поиск подполья, чтобы те не срывали процесс проведения так называемых выборов президента РФ".

Темы: оккупацияРосcиявиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В ОГА показали, как строят оборонительные рубежи на севере Ровенской области

видео Журналисты в Польше сняли ее торговлю с Россией: их задержали, забрали имущество и депортировали − СМИ

Российские добровольцы анонсировали удары по армии РФ в Белгороде и Курске

Трамп и Байден победили на праймериз: будут баллотироваться от своих партий

Судья Булка из Франковска получил 6 лет тюрьмы за взятку в 5 тысяч евро

Путин намекнул, что готов к ядерной войне против Запада

Все новости...
оккупация
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
В Феодосии уничтожен нефтепровод оккупантов – крымские партизаны
Минобороны РФ заявило, что оккупированный Крым атаковали 38 украинских БпЛА
Последние новости
17:44
В Украине циркулирует 29 субвариантов штамма "Омикрон" – Минздрав
17:42
Adidas отчитался о первом за 30 лет убытке
17:24
видеоМинобороны Британии показало результаты работы боевого лазера DragonFire
17:22
Днем Россия атаковала Одесскую область: ракета упала на подлете к побережью
17:16
Фицо говорит, что не изменит мнения о войне в Украине, несмотря на напряжение с Чехией
17:02
Европарламент принял первый в мире закон об ограничении искусственного интеллекта
16:55
Шольц о поставках Taurus Украине: Я не хочу переступить эту черту
16:49
Ищут дополнительные источники средств: в России хотят увеличить доходы от приватизации в 100 раз
16:42
Культовый режиссер Полански предстанет перед судом из-за нового иска об изнасиловании
16:41
Дуда: Путин нападет на другие страны, если победит Украину
Все новости...
Реклама: