Из-за выборов Путина россияне усиливают присутствие спецназовцев на ВОТ – сопротивление
Понедельник, 4 марта 2024, 06:46
По данным национального сопротивления, во временно оккупированные украинские города прибывают новые отряды российских спецназовцев, это связано с президентскими выборами в России в марте.
Источник: ЦНС
Детали: Как отмечают в сопротивлении, в частности фиксируется прибытие экипажей полиции и усиленных отрядов росгвардейцев на временно оккупированные территории.
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Дословно: "Кураторство над всеми подразделениями получило российское ФСБ.
Ключевая цель – поиск подполья, чтобы те не срывали процесс проведения так называемых выборов президента РФ".