ЗСУ за добу знешкодили 1 150 окупантів і знищили 22 артсистеми росіян

Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу Сили оборони відмінусували 1 150 окупантів, 8 танків, 21 ББМ та 22 артилерійські системи.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 04.03.24 орієнтовно склали:

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особового складу − близько 417 950 (+1 150) осіб,

танків − 6 648(+8) од,

бойових броньованих машин − 12 660 (+21) од,

артилерійських систем − 10 210 (+22) од,

РСЗВ − 1 004 (+1) од,

засобів ППО − 698 (+2) од,

літаків − 347 (+0) од,

гелікоптерів − 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня − 7 845 (+2) од,

крилатих ракет − 1 916 (+1) од,

кораблів/катерів − 25 (+0) од,

підводних човнів − 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн − 13 374 (+42) од,

спеціальної техніки − 1 621 (+1) од.

Дані уточнюються.