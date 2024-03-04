ЗСУ за добу знешкодили 1 150 окупантів і знищили 22 артсистеми росіян
Понеділок, 4 березня 2024, 07:56
Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу Сили оборони відмінусували 1 150 окупантів, 8 танків, 21 ББМ та 22 артилерійські системи.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 04.03.24 орієнтовно склали:
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- особового складу − близько 417 950 (+1 150) осіб,
- танків − 6 648(+8) од,
- бойових броньованих машин − 12 660 (+21) од,
- артилерійських систем − 10 210 (+22) од,
- РСЗВ − 1 004 (+1) од,
- засобів ППО − 698 (+2) од,
- літаків − 347 (+0) од,
- гелікоптерів − 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 7 845 (+2) од,
- крилатих ракет − 1 916 (+1) од,
- кораблів/катерів − 25 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 13 374 (+42) од,
- спеціальної техніки − 1 621 (+1) од.
Дані уточнюються.