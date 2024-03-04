В Кабмине говорят, что сейчас нет возможности сделать заседания министров доступными для СМИ

Министр Кабинета министров Олег Немчинов заявляет, что с точки зрения безопасности сейчас нет возможности сделать заседания правительства доступными для средств массовой информации.

Источник: Немчинов в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Этот вопрос рассматривается, мы хотели бы, но с точки зрения безопасности сейчас это нельзя сделать. Потому что наличие в одном месте всех членов правительства очень соблазнительно для врага".

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Детали: Так министр ответил на вопрос, рассматриваются ли варианты возвращения к более классическим форматам работы прессы во время заседаний правительства (онлайн, доступ в кулуары).

Что предшествовало: Из-за пандемии COVID-19 заседания правительства несколько лет проходили без прессы в режиме онлайн, после начала полномасштабной войны из соображений безопасности они проходят в закрытом режиме, а информация о них появляется только спустя некоторое время.