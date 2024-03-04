Четыре корабля подряд: в ГУР объяснили, за счет чего дроны начали топить российские суда

Украинские морские ударные дроны "Magura V5" успешно уничтожают российские корабли, поскольку действуют большими группами и управляются искусными операторами.

Источник: статья Украинской правды "Найти и потопить. Как дроны Буданова Magura уничтожают российские корабли"

Детали: Как отмечается в материале, 10 ноября 2023 года стал первым звездным временем "Магуры", когда ночью дроны ГУРа впервые выполнили то, для чего были созданы. Прямо в море вблизи поселка Черноморское у крымского побережья "Магуры" выследили и группой поразили два скоростных десантных катера россиян: "Серну" и "Акулу".

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Две последующие миссии этих дронов только еще больше раскрыли их потенциал. 1 февраля 2024 года на дно пошел ракетный катер "Ивановец", 14 февраля – большой десантный корабль "Цезарь Куников".

Это были четыре подряд не просто поврежденных, а полностью потопленных судна ЧФ РФ.

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Прямая речь одного из разработчиков "Магуры": "Если раньше количество дронов было меньше, и главной задачей было просто попасть в военный корабль, то сейчас они действуют уже группами более 5 единиц. А это позволяет распределять роли в группе, определять очередность атаки и т.д.

Главной задачей первой фазы является обездвижить цель, поэтому начальный удар обычно наносится по двигателям. Во второй фазе удары наносятся в наиболее уязвимое место корабля. Их заранее определяют при изучении цели во время планирования миссии. Если удалось создать пробоину, то последующие удары наносятся туда же".

Детали: Дрон "Magura V5" - это очень недешевая вещь. Точную цену никто не называет, но речь идет о миллионах гривен за единицу. Дрон настолько ценный, что даже руководитель ГУР Кирилл Буданов, который часто ходит со своими бойцами на задания, ни разу не поддался соблазну поуправлять им лично.

"Магуру" проектировали как чистый охотник. Как объясняют разработчики, эту модель создавали специально для охоты на военные корабли в море, поэтому она меньше, быстрее и значительно маневреннее, чем другие подобные дроны.

На вопрос, что же позволило перейти от простого поражения кораблей к почти гарантированному потоплению, Буданов отвечает следующее:

"Вы же видите, технологии развиваются, мастерство операторов растет. Я хотел бы вам сказать, что это исключительно вопрос наших технологий и обученности. Но иногда влияют еще и факторы обученности экипажа корабля, против которого работают. Ну и все же удача тоже порой имеет определенное место. Да, нам бывает везет, но везет всегда тем, кто подготовлен".

Руководитель ГУР объясняет, что важно уметь быстро адаптироваться к изменениям ситуации и решать по ходу операции, куда двигаться.

"Здесь самое главное - не мешать операторам действовать в соответствии с планом. А когда что-то идет не по плану, то быстро принимать решение, что и как мы делаем дальше. Например, по "Цезарю Куникову" - он же не был изначально главной целью. Но условия отработки главной цели изменились во время самой миссии", - объясняет руководитель отдела беспилотных систем ГУР генерал с позывным "Борец".

По его словам, "Магуры" охотились на групповую цель, но буквально за несколько часов до подхода дронов корабли начали перемещение, и основную цель поразить не удалось бы. Поэтому решили охотиться на "Цезаря Куникова".

Подробнее о том, как появились морские дроны "Магура", подстреленные ими вражеские цели и конкуренцию со Службой безопасности Украины читайте в публикации УП