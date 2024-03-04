Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Воздушные силы поразили объект врага на Херсонщине французской авиабомбой

Валентина РоманенкоПонедельник, 4 марта 2024, 21:12
Воздушные силы поразили объект врага на Херсонщине французской авиабомбой
на стопкадре видна надпись - "за детей Одессы"

Воздушные силы в понедельник 4 марта поразили объект противника на временно оккупированной территории в Херсонской области.

Источник: командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram

Прямая речь: "4 марта 2024-го. Оккупированная Херсонщина.

Реклама:

Поражение вражеского объекта управляемой авиабомбой. Горите в аду, орки!

Спасибо пилотам Воздушных сил за успешную боевую работу.

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Судя по кадрам видео, речь идет о французской авиабомбе AASM-250 Hammer.

Темы: Воздушные силы ВСУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за обстрелов РФ на Сумщине исчез теле и радиосигнал, возможны перебои мобильной связи

фото На Белгородщине неспокойно: власти заявили об атаке, паблики пишут о заходе ДРГ

В Белом доме ожидают, что страны НАТО увеличат свои оборонные взносы 

ISW предупредил об опасности внезапного прорыва российских войск

В Германии убили 27-летнюю беженку из Украины, ее мать и дочь ищут

Белый дом: Байден в курсе новых "ядерных" заявлений Путина

Все новости...
Воздушные силы ВСУ
В небе над Днепропетровской областью сбили ракету
После последнего "сушкопада" россияне снизили активность самолетов в небе над Украиной
Воздушные силы сбили российский Су-34
Последние новости
11:44
Директор престижного вуза Франции уволился после обвинений в домашнем насилии
11:36
Воссоединение Украины с РФ: Медведев озвучил так называемую "российскую формулу мира"
11:29
Удар россиян по Сумах 13 марта: количество жертв возросло до 3
11:16
Один из энергоблоков АЭС вывели в аварийный ремонт: выявили технический сбой
11:15
Министр иностранных дел Венгрии набросился на советника Байдена, защищая Орбана
11:08
Из-за обстрелов РФ на Сумщине исчез теле и радиосигнал, возможны перебои мобильной связи
11:08
СМИ: Еврокомиссия представит пакет мер для облегчения положения фермеров
11:02
Чай Greenfield до сих пор производится под Киевом несмотря на владельцев россиян
11:00
В США умер мужчина, 70 лет живший в аппарате "железные легкие": история его жизни
10:58
Силы обороны юга: Враг 3 недели пытается выбить ВСУ с позиций на левобережье Днепра. Безрезультатно
Все новости...
Реклама: