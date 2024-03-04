Воздушные силы поразили объект врага на Херсонщине французской авиабомбой
Понедельник, 4 марта 2024, 21:12
Воздушные силы в понедельник 4 марта поразили объект противника на временно оккупированной территории в Херсонской области.
Источник: командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram
Прямая речь: "4 марта 2024-го. Оккупированная Херсонщина.
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Поражение вражеского объекта управляемой авиабомбой. Горите в аду, орки!
Спасибо пилотам Воздушных сил за успешную боевую работу.
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Детали: Судя по кадрам видео, речь идет о французской авиабомбе AASM-250 Hammer.