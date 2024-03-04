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Повітряні сили уразили об’єкт ворога на Херсонщині французькою авіабомбою

Валентина РоманенкоПонеділок, 4 березня 2024, 21:12
Повітряні сили уразили об’єкт ворога на Херсонщині французькою авіабомбою
на стопкадрі видно напис - "за дітей Одеси"

Повітряні сили у понеділок 4 березня уразили об’єкт противника на тимчасово окупованій території у Херсонській області.

Джерело: командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram

Пряма мова: "4 березня 2024-го. Окупована Херсонщина.

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Ураження ворожого об’єкта керованою авіабомбою. Горіть у пеклі, орки!

Дякую пілотам Повітряних сил за успішну бойову роботу.

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Судячи з кадрів відео, йдеться про французьку авіабомбу AASM-250 Hammer.

Теми: Повітряні сили ЗСУ
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