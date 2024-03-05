Снаряды для Украины: Макрон в Праге обсудит чешскую инициативу
Президент Франции Эмманюэль Макрон посещает Прагу во вторник, где встретится с руководством страны, чтобы разъяснить позицию своей страны относительно чешского плана закупки снарядов за пределами Европы для Украины.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на AFP
Детали: Сообщается, что во время однодневного визита Макрон встретится с президентом Чехии Петром Павелом и премьер-министром Петром Фиалой, а также выступит на ядерном форуме.
В прошлом месяце на конференции по безопасности в Мюнхене Павел заявил, что Чехия смогла обнаружить значительное количество боеприпасов для Украины за пределами континента.
Он сказал, что, работая с Канадой и Данией, чехи нашли 500 тысяч 155-миллиметровых боеприпасов и 300 тысяч 122-миллиметровых снарядов, "которые мы сможем доставить в течение нескольких недель" при условии наличия необходимых средств.
По данным Financial Times, Прага стремится собрать 1,5 миллиарда долларов, чтобы оплатить боеприпасы для Украины.
Предистория:
- На прошлой неделе Фиала заявил на международной конференции в Париже, что около 15 стран готовы присоединиться к этой инициативе, включая Францию.
- Макрон заявил, что его страна примет участие в инициативе, но не раскрыл никаких деталей относительно того, какой вклад она сделает. Теперь Прага ожидает от французского лидера конкретных обещаний во время переговоров во вторник.
- Французский советник сказал, что визит в Прагу даст возможность "обсудить эту инициативу" и добиться "точности".
- Это стало бы определенным прорывом, поскольку до сих пор Париж имел тенденцию направлять оборонные расходы в свою внутреннюю промышленность и предпочитал производство оружия на европейской территории за деньги ЕС.
- В Чехии ожидают, что Украина вскоре получит первые снаряды, приобретенные из-за пределов ЕС.