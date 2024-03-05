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Снаряды для Украины: Макрон в Праге обсудит чешскую инициативу

"Европейская правда"Вторник, 5 марта 2024, 11:16
Снаряды для Украины: Макрон в Праге обсудит чешскую инициативу
Эмманюэль Макрон, Петр Павел, фото: Getty Images

Президент Франции Эмманюэль Макрон посещает Прагу во вторник, где встретится с руководством страны, чтобы разъяснить позицию своей страны относительно чешского плана закупки снарядов за пределами Европы для Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на AFP

Детали: Сообщается, что во время однодневного визита Макрон встретится с президентом Чехии Петром Павелом и премьер-министром Петром Фиалой, а также выступит на ядерном форуме.

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В прошлом месяце на конференции по безопасности в Мюнхене Павел заявил, что Чехия смогла обнаружить значительное количество боеприпасов для Украины за пределами континента.

Он сказал, что, работая с Канадой и Данией, чехи нашли 500 тысяч 155-миллиметровых боеприпасов и 300 тысяч 122-миллиметровых снарядов, "которые мы сможем доставить в течение нескольких недель" при условии наличия необходимых средств.

По данным Financial Times, Прага стремится собрать 1,5 миллиарда долларов, чтобы оплатить боеприпасы для Украины.

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Предистория:

  • На прошлой неделе Фиала заявил на международной конференции в Париже, что около 15 стран готовы присоединиться к этой инициативе, включая Францию.
  • Макрон заявил, что его страна примет участие в инициативе, но не раскрыл никаких деталей относительно того, какой вклад она сделает. Теперь Прага ожидает от французского лидера конкретных обещаний во время переговоров во вторник.
  • Французский советник сказал, что визит в Прагу даст возможность "обсудить эту инициативу" и добиться "точности".
  • Это стало бы определенным прорывом, поскольку до сих пор Париж имел тенденцию направлять оборонные расходы в свою внутреннюю промышленность и предпочитал производство оружия на европейской территории за деньги ЕС.
  • В Чехии ожидают, что Украина вскоре получит первые снаряды, приобретенные из-за пределов ЕС.

Темы: МакроноружиеЧехияУкраина
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