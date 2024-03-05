Снаряды для Украины: Макрон в Праге обсудит чешскую инициативу

Президент Франции Эмманюэль Макрон посещает Прагу во вторник, где встретится с руководством страны, чтобы разъяснить позицию своей страны относительно чешского плана закупки снарядов за пределами Европы для Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на AFP

Детали: Сообщается, что во время однодневного визита Макрон встретится с президентом Чехии Петром Павелом и премьер-министром Петром Фиалой, а также выступит на ядерном форуме.

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В прошлом месяце на конференции по безопасности в Мюнхене Павел заявил, что Чехия смогла обнаружить значительное количество боеприпасов для Украины за пределами континента.

Он сказал, что, работая с Канадой и Данией, чехи нашли 500 тысяч 155-миллиметровых боеприпасов и 300 тысяч 122-миллиметровых снарядов, "которые мы сможем доставить в течение нескольких недель" при условии наличия необходимых средств.

По данным Financial Times, Прага стремится собрать 1,5 миллиарда долларов, чтобы оплатить боеприпасы для Украины.

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