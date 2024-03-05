Politico: Западная разведка считает, что РФ использовала сербского агента для проникновения в органы ЕС
Российская разведка использовала сербского агента для проникновения в институты ЕС и распространения прокремлевских тезисов о вторжении России в Украину.
Источник: брифинг западных разведок, с которым ознакомилось издание Politico, пишет "Европейская правда"
Детали: Согласно документам, в октябре 2023 года гражданин Сербии Новица Антич сознательно тесно сотрудничал с российскими спецслужбами, встречался с европейскими чиновниками в Брюсселе, в частности с членами Европейского парламента.
Среди этих депутатов были немецкий депутат от "зеленых" Виола фон Крамон-Таубадель, депутат от итальянских социалистов и демократов Алессандра Моретти и словацкий член консервативной группы Европейской народной партии Владимир Бильчик.
В брифинге разведки нет ничего, что свидетельствовало бы о том, что евродепутаты знали о связях Антича с ФСБ.
Антич, председатель Сербского военного профсоюза, также встретился с представителями профсоюзов EUROMIL и EPSU, которые представляют военнослужащих вооруженных сил и работников государственных служб в ЕС.
Согласно брифингу западной разведки, Антич является активным "агентом влияния" ФСБ. Антич тесно сотрудничает с сотрудником ФСБ по имени Вячеслав Калинин, гражданином России и главным редактором Veteran News – сайта, специализирующегося на новостях для ветеранов вооруженных сил.
В то время как брифинг разведки освещает, в частности, действия Антича, в нем отмечается, что Калинин вербовал и других людей, не уточняя, сколько и в каких странах.
Калинин приглашал Антича в Россию для встречи с высшим российским военным руководством в 2019-2020 годах. Изначально сосредоточившись на воздействии на сербское гражданское общество, пара расширила сферу своей деятельности, включив в нее европейские профсоюзные и ветеранские организации, а в последние месяцы – и членов Европарламента.
Что предшествовало:
- Антич, откровенный критик вооруженных сил Сербии, попавший в немилость политического руководства страны, в настоящее время находится под стражей по неопределенным обвинениям, сообщает новостной сайт Balkan Insight.
- По данным Balkan Insight, за последние пять лет Антича дважды увольняли из армии Сербии. По информации издания, он объявил голодовку в знак протеста против своего задержания. Адвокат Антича отказался сообщить, по каким именно обвинениям его удерживают.
- Новость о том, что Антич проводил встречи в Европарламенте, подчеркивает уязвимость этого органа. Недавно Politico сообщило, что шпионское программное обеспечение было найдено на мобильных телефонах двух депутатов Европарламента, в том числе бывшего французского министра по вопросам Европы Натали Луазо, которая возглавляет подкомитет по вопросам обороны.