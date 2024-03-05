Politico: Західна розвідка вважає, що РФ використала сербського агента для проникнення в органи ЄС

Російська розвідка використовувала сербського агента для проникнення в інституції ЄС та поширення прокремлівських тез про вторгнення Росії в Україну.

Джерело: брифінгу західних розвідок, з яким ознайомилося видання Politico, пише "Європейська правда"

Деталі: Згідно з документами, у жовтні 2023 року громадянин Сербії Новіца Антич свідомо тісно співпрацював з російськими спецслужбами, зустрічався з європейськими посадовцями в Брюсселі, зокрема, з членами Європейського парламенту.

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Серед цих депутатів були німецька депутатка від "зелених" Віола фон Крамон-Таубадель, депутатка від італійських соціалістів і демократів Алессандра Моретті та словацький член консервативної групи Європейської народної партії Владімір Більчик.

У брифінгу розвідки немає нічого, що свідчило б про те, що євродепутати знали про зв'язки Антича з ФСБ.

Антич, голова Сербської військової профспілки, також зустрівся з представниками профспілок EUROMIL і EPSU, які представляють військовослужбовців збройних сил і працівників державних служб в ЄС.

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Згідно з брифінгом західної розвідки, Антич є активним "агентом впливу" ФСБ. Антич тісно співпрацює зі співробітником ФСБ на ім'я В'ячеслав Калінін, громадянином Росії і головним редактором Veteran News – сайту, що спеціалізується на новинах для ветеранів збройних сил.

У той час як брифінг розвідки висвітлює, зокрема, дії Антича, в ньому зазначається, що Калінін вербував і інших людей, не уточнюючи, скільки і в яких країнах.

Калінін запрошував Антича до Росії для зустрічі з вищим російським військовим керівництвом у 2019-2020 роках. Спочатку зосередившись на впливі на сербське громадянське суспільство, пара розширила сферу своєї діяльності, включивши до неї європейські профспілкові та ветеранські організації, а в останні місяці – і членів Європарламенту.

Що передувало: