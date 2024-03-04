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Евросоюз отреагировал на убийство Россией 12 человек в Одессе

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 4 марта 2024, 19:03
Евросоюз отреагировал на убийство Россией 12 человек в Одессе
Петер Стано. Фото: Getty Images

Российский дрон ударил по многоэтажке в Одессе 2 марта, в результате чего погибли 12 человек, из которых пятеро - дети. Европейский Союз назвал это военным преступлением.

Источник: представитель Европейской комиссии Петер Стано в X, сообщает "Европейская правда"

Детали: По словам Стано, преднамеренные атаки РФ против мирных жителей – это военное преступление и "еще один пример ответа Путина тем, кто считает, что мир с Россией возможен".

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"ЕС продолжит поддерживать Украину, что бы ни было", – подчеркнул он.

Напомним: В результате попадания российского "Шахеда" в многоэтажку в Одессе 2 марта погибли 12 человек и пострадали еще 20, двое из которых находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Среди погибших – пятеро детей: 4-месячный Тимофей, 7-месячная Лиза, 3-летний Марк, 8-летняя Злата и Сергей, которому в июле должно было исполниться 10 лет.

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Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, комментируя трагедию, заявил, что для России должны быть "серьезные и немедленные последствия, а не длительная безнаказанность".

Темы: ЕСОдессаракетный ударвойна
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