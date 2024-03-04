Шмыгаль: Надеюсь, Украина станет членом ЕС сразу после победы

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль верит, что Украину смогут немедленно принять в Евросоюз сразу после победы в войне, а домашнюю работу для этого страна выполнит за два года.

Источник: Шмыгаль на пресс-конференции 4 марта, передает "Европейская правда"

Прямая речь Шмыгаля: "У меня есть большие надежды, что политические решения о вступлении Украины будет принято немедленно после нашей победы. Я не верю, что ЕС будет ждать каких-то еще формальностей для того, чтобы Украина сделала свою домашнюю работу. Мы ее сделаем - сомнения нет... Я хочу верить, что Украина станет членом ЕС немедленно после нашей победы, после завершения этой войны. Домашнюю работу мы сделаем за два года".

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Детали: Шмыгаль отметил, что Украина очень быстро движется на пути в ЕС. По его словам, страна уже провела селф-скриниг своего законодательства на предмет соответствия праву ЕС, и это сокращает продолжительность переговорных процедур.

Он выразил убеждение, что Украина будет способна пройти все переговорные процедуры "очень быстро – до двух лет". "Мы готовы с нашей стороны сделать нашу домашнюю работу", – констатировал Шмыгаль.

Далее, по его словам, лидерам стран ЕС останется только принять политическое решение о вступлении Украины, а парламентам – провести ратификацию.

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