Шмыгаль: Надеюсь, Украина станет членом ЕС сразу после победы
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль верит, что Украину смогут немедленно принять в Евросоюз сразу после победы в войне, а домашнюю работу для этого страна выполнит за два года.
Источник: Шмыгаль на пресс-конференции 4 марта, передает "Европейская правда"
Прямая речь Шмыгаля: "У меня есть большие надежды, что политические решения о вступлении Украины будет принято немедленно после нашей победы. Я не верю, что ЕС будет ждать каких-то еще формальностей для того, чтобы Украина сделала свою домашнюю работу. Мы ее сделаем - сомнения нет... Я хочу верить, что Украина станет членом ЕС немедленно после нашей победы, после завершения этой войны. Домашнюю работу мы сделаем за два года".
Детали: Шмыгаль отметил, что Украина очень быстро движется на пути в ЕС. По его словам, страна уже провела селф-скриниг своего законодательства на предмет соответствия праву ЕС, и это сокращает продолжительность переговорных процедур.
Он выразил убеждение, что Украина будет способна пройти все переговорные процедуры "очень быстро – до двух лет". "Мы готовы с нашей стороны сделать нашу домашнюю работу", – констатировал Шмыгаль.
Далее, по его словам, лидерам стран ЕС останется только принять политическое решение о вступлении Украины, а парламентам – провести ратификацию.
Предистория:
- Украина ожидает, что Европейская комиссия представит проект переговорной рамки по украинскому вступлению в Европейский Союз не позднее 12 марта.
- Ожидается, что переговорную рамку утвердят на межправительственной конференции, созванной после встречи ЕС 19 марта. Созыв межправительственной конференции является фактическим началом переговоров о вступлении.
- Мартовский саммит ЕС, как ожидается, должен оценить последние шаги Украины, которые она сделала для начала переговоров о вступлении. Среди них – принятие закона о лоббировании.