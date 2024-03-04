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Шмыгаль: Надеюсь, Украина станет членом ЕС сразу после победы

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 4 марта 2024, 15:08
Шмыгаль: Надеюсь, Украина станет членом ЕС сразу после победы
Денис Шмыгаль, фото: Getty Images

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль верит, что Украину смогут немедленно принять в Евросоюз сразу после победы в войне, а домашнюю работу для этого страна выполнит за два года.

Источник: Шмыгаль на пресс-конференции 4 марта, передает "Европейская правда"

Прямая речь Шмыгаля: "У меня есть большие надежды, что политические решения о вступлении Украины будет принято немедленно после нашей победы. Я не верю, что ЕС будет ждать каких-то еще формальностей для того, чтобы Украина сделала свою домашнюю работу. Мы ее сделаем - сомнения нет... Я хочу верить, что Украина станет членом ЕС немедленно после нашей победы, после завершения этой войны. Домашнюю работу мы сделаем за два года".

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Детали: Шмыгаль отметил, что Украина очень быстро движется на пути в ЕС. По его словам, страна уже провела селф-скриниг своего законодательства на предмет соответствия праву ЕС, и это сокращает продолжительность переговорных процедур. 

Он выразил убеждение, что Украина будет способна пройти все переговорные процедуры "очень быстро – до двух лет". "Мы готовы с нашей стороны сделать нашу домашнюю работу", – констатировал Шмыгаль. 

Далее, по его словам, лидерам стран ЕС останется только принять политическое решение о вступлении Украины, а парламентам – провести ратификацию.

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Предистория:

  • Украина ожидает, что Европейская комиссия представит проект переговорной рамки по украинскому вступлению в Европейский Союз не позднее 12 марта.
  • Ожидается, что переговорную рамку утвердят на межправительственной конференции, созванной после встречи ЕС 19 марта. Созыв межправительственной конференции является фактическим началом переговоров о вступлении.
  • Мартовский саммит ЕС, как ожидается, должен оценить последние шаги Украины, которые она сделала для начала переговоров о вступлении. Среди них – принятие закона о лоббировании.

Темы: ЕСевроинтеграцияШмыгальУкраина
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