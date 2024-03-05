"Сергея Котова" с вертолетом на борту уничтожило пять морских дронов - перехват ГУР
Украинская разведка обнародовала перехват разговора оккупантов с подробностями уничтожения российского патрульного корабля "Сергей Котов".
Источник: перехват ГУР разговора командира 184 бригады кораблей охраны водного района (Новороссийск), в чьем подчинении находился "Сергей Котов", источники УП
Прямая речь: "Понятно, что вы все это знаете. Наше трагическое событие ночное. Соответственно в 0.50 безэкипажными катерами в количестве 5 единиц был атакован малый патрульный корабль "Котов", который вместе с нами несет боевое дежурство по противовоздушной обороне, и находится он у меня, соответственно, на управлении".
Детали: Оккупант сообщил, что "Сергей Котов" был атакован 5-ю безэкипажными кораблями (БЭКами), на его борту находился также вертолет.
По данным источников "Украинской правды", был уничтожен корабельный транспортно-боевой вертолет Ка-29.
Для размещения палубной авиации на патрульных кораблях этого проекта предусмотрена вертолетная площадка, ангар, а также емкости для хранения запасов авиационного топлива.
Экипаж "Сергея Котова" впервые отработал прием на палубу вертолета в 2021 году.
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Предыстория:
- Ранее сообщалось, что в Керчи ночью 5 марта раздавались взрывы, а Крымский мост был перекрыт более 8 часов. Российский оператор пассажирских поездов во временно оккупированный Крым сообщил об остановке поездов в районе Крымского моста из-за перекрытого движения, а российские паблики писали, что беспилотники потопили патрульный корабль "Сергей Котов".
- Позже собеседник УП в ГУР МОУ подтвердил, что в результате удара украинскими морскими беспилотниками в ночь на 5 марта был поражен российский патрульный корабль проекта 22160 "Сергей Котов".
- Еще позже Главное управление разведки Минобороны официально сообщило, что в результате атаки украинских морских беспилотников Magura V5 потоплен российский патрульный корабль Черноморского флота РФ "Сергей Котов".
- В результате атаки морскими дронами российского корабля "Сергей Котов" есть погибшие и раненые, сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.