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Разведка Британии: Россия не будет отправлять танк "Армата" в Украину из-за страха опозориться

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 5 марта 2024, 14:16
Разведка Британии: Россия не будет отправлять танк Армата в Украину из-за страха опозориться
Фото: Getty Images

Разведка Британии проанализировала заявление главы российского оборонного концерна "Ростех" Сергея Чемезова об отказе развернуть на войне против Украины сверхсовременный танк РФ Т-14 "Армата" якобы из-за высокой стоимости.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор Минобороны Великобритании

Дословно: "На сегодня почти наверняка можно утверждать, что Т-14 "Армата" не будет в Украине. Это очень вероятно из-за потенциального репутационного ущерба от потери "престижной" машины в бою, а также из-за потребности в производстве большего количества танков, которую можно удовлетворить только за счет других вариантов".

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Детали: В Минобороны Великобритании напомнили, что танк "Армата" представили еще 9 мая 2015 года в Москве, когда он заглох во время репетиции, и в 2021 году он не появился в армии РФ, как это анонсировали.

Предистория:

  • Накануне британская разведка заявила, что в течение февраля 2024 года Россия пыталась атаковать региональные энергетические объекты в Украине – и несмотря на это украинская энергосистема поддерживает стабильную работу сети.
  • Ранее британская разведка утверждала, что с начала войны среднесуточное количество российских потерь (убитых и раненых) в Украине в течение февраля 2024 года было самым высоким с начала войны.
  • Перед этим она заявляла, что военно-промышленный комплекс России не способен полностью обеспечить потребности ее войны против Украины.

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Темы: РосcиятанкивойнаУкраина
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