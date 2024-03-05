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Комитет рекомендует Раде окончательно запретить религиозные организации, связанные с РФ

Ирина БалачукВторник, 5 марта 2024, 13:48
Комитет рекомендует Раде окончательно запретить религиозные организации, связанные с РФ
Фото иллюстративное с сайта ВР

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендует Верховной Раде поддержать во втором чтении и в целом законопроект 8371, который должен запретить деятельность религиозных организаций, связанных с Россией.

Источник: нардеп Владимир Вятрович в Facebook

Прямая речь депутата: "Только что комитет... единогласно рекомендовал парламенту поддержать во втором чтении и в целом законопроект 8371, который должен положить конец деятельности русской церкви в Украине".

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Детали: По словам Вятровича, текст законопроекта стал "значительно сильнее по сравнению с поддержанным за основу правительственным вариантом".

В частности, документ предусматривает, что:

  • Русская православная церковь должна быть запрещена законом,
  • деятельность всех религиозных организаций, которые являются аффилированными с ней, будет прекращаться по четкой процедуре, которая будет включать исследование, предписание о выполнении закона и судебный запрет,
  • РПЦ и аффилированные с ней структуры не смогут использовать государственное и коммунальное имущество,
  • переход общин в украинскую поместную православную церковь будет значительно упрощен.

"Теперь − решение за Верховной Радой. Надеюсь, у коллег хватит политической воли безотлагательно принять этот важный закон", − подытожил Вятрович.

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Темы: РосcияцерковьзаконодательствоУПЦ МП
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