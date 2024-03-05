Комитет рекомендует Раде окончательно запретить религиозные организации, связанные с РФ
Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендует Верховной Раде поддержать во втором чтении и в целом законопроект 8371, который должен запретить деятельность религиозных организаций, связанных с Россией.
Источник: нардеп Владимир Вятрович в Facebook
Прямая речь депутата: "Только что комитет... единогласно рекомендовал парламенту поддержать во втором чтении и в целом законопроект 8371, который должен положить конец деятельности русской церкви в Украине".
Детали: По словам Вятровича, текст законопроекта стал "значительно сильнее по сравнению с поддержанным за основу правительственным вариантом".
В частности, документ предусматривает, что:
- Русская православная церковь должна быть запрещена законом,
- деятельность всех религиозных организаций, которые являются аффилированными с ней, будет прекращаться по четкой процедуре, которая будет включать исследование, предписание о выполнении закона и судебный запрет,
- РПЦ и аффилированные с ней структуры не смогут использовать государственное и коммунальное имущество,
- переход общин в украинскую поместную православную церковь будет значительно упрощен.
"Теперь − решение за Верховной Радой. Надеюсь, у коллег хватит политической воли безотлагательно принять этот важный закон", − подытожил Вятрович.
Предыстория:
- 19 октября 2023 года Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Россией, которым могут прекратить деятельность УПЦ МП.