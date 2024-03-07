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Зеленский вручил 30 сертификатов на квартиры Героям Украины и семьям погибших Героев 

"Украинская правда"Четверг, 7 марта 2024, 14:31
Зеленский вручил 30 сертификатов на квартиры Героям Украины и семьям погибших Героев 
Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский вручил еще 30 сертификатов на квартиры воинам, которые получили звание Героя Украины, и семьям павших Героев.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Сегодня имею честь передать сертификаты на квартиры еще 30 Героям Украины и семьям погибших Героев. Это воины Вооруженных Сил Украины, нашей Национальной гвардии - сержанты, старшие лейтенанты, капитаны, майоры, подполковники, полковники"

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Детали: Также президент поблагодарил всех, кто борется ради государства, и каждую семью украинских Героев.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

5 декабря 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что все, кто с начала полномасштабного вторжения России получил звание Героя Украины, получит от государства собственное жилье.

Темы: Зеленскийвойнанедвижимостьпотери в войне
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