Зеленский вручил 30 сертификатов на квартиры Героям Украины и семьям погибших Героев
Четверг, 7 марта 2024, 14:31
Президент Владимир Зеленский вручил еще 30 сертификатов на квартиры воинам, которые получили звание Героя Украины, и семьям павших Героев.
Источник: Зеленский в Telegram
Прямая речь: "Сегодня имею честь передать сертификаты на квартиры еще 30 Героям Украины и семьям погибших Героев. Это воины Вооруженных Сил Украины, нашей Национальной гвардии - сержанты, старшие лейтенанты, капитаны, майоры, подполковники, полковники"
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Детали: Также президент поблагодарил всех, кто борется ради государства, и каждую семью украинских Героев.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
5 декабря 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что все, кто с начала полномасштабного вторжения России получил звание Героя Украины, получит от государства собственное жилье.