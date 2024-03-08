Уже четвертые сутки российские военные корабли не выходили в Черное море
Пятница, 8 марта 2024, 16:19
Россия уже четвертые сутки не выводит свои корабли в акваторию Черного моря.
Источник: представитель Военно-морских сил ВСУ капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук в эфире национального телемарафона
Прямая речь: "Сейчас Черное море уже четвертые сутки свободно от присутствия российских кораблей. В Азове продолжает дежурить одна единица, к северу от так называемого Крымского моста".
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Детали: По словам Плетенчука, поскольку российские ракетоносители сейчас базируются в восточной части Черного моря, то процедура подготовки к массированным обстрелам Украины для них затруднена.
Предыстория:
- 5 марта в эфире национального телемарафона Дмитрий Плетенчук сообщил, что после потопления "Котова" в Черном море не было зафиксировано ни одного корабля РФ.
- Ранее сообщалось, что в Керчи ночью 5 марта раздавались взрывы, а Крымский мост был перекрыт более 8 часов. Российский оператор пассажирских поездов во временно оккупированный Крым сообщил об остановке поездов в районе Крымского моста из-за перекрытого движения, а российские паблики писали, что беспилотники потопили патрульный корабль "Сергей Котов".
- Позже собеседник УП в ГУР МОУ подтвердил, что в результате удара украинскими морскими беспилотниками ночь на 5 марта был поражен российский патрульный корабль проекта 22160 "Сергей Котов".
- Еще позже Главное управление разведки Минобороны официально сообщило, что в результате атаки украинских морских беспилотников Magura V5 потоплен российский патрульный корабль Черноморского флота РФ "Сергей Котов".
- В результате атаки морскими дронами российского корабля "Сергей Котов" есть погибшие и раненые, сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.
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