Уже четвертые сутки российские военные корабли не выходили в Черное море

Россия уже четвертые сутки не выводит свои корабли в акваторию Черного моря.

Источник: представитель Военно-морских сил ВСУ капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Сейчас Черное море уже четвертые сутки свободно от присутствия российских кораблей. В Азове продолжает дежурить одна единица, к северу от так называемого Крымского моста".

Реклама:

Детали: По словам Плетенчука, поскольку российские ракетоносители сейчас базируются в восточной части Черного моря, то процедура подготовки к массированным обстрелам Украины для них затруднена.

Предыстория:

5 марта в эфире национального телемарафона Дмитрий Плетенчук сообщил, что после потопления "Котова" в Черном море не было зафиксировано ни одного корабля РФ.

Ранее сообщалось, что в Керчи ночью 5 марта раздавались взрывы, а Крымский мост был перекрыт более 8 часов. Российский оператор пассажирских поездов во временно оккупированный Крым сообщил об остановке поездов в районе Крымского моста из-за перекрытого движения, а российские паблики писали, что беспилотники потопили патрульный корабль "Сергей Котов".

Позже собеседник УП в ГУР МОУ подтвердил, что в результате удара украинскими морскими беспилотниками ночь на 5 марта был поражен российский патрульный корабль проекта 22160 "Сергей Котов".

Еще позже Главное управление разведки Минобороны официально сообщило, что в результате атаки украинских морских беспилотников Magura V5 потоплен российский патрульный корабль Черноморского флота РФ "Сергей Котов".

В результате атаки морскими дронами российского корабля "Сергей Котов" есть погибшие и раненые, сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.