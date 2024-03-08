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Уже четвертые сутки российские военные корабли не выходили в Черное море

"Украинская правда"Пятница, 8 марта 2024, 16:19
Уже четвертые сутки российские военные корабли не выходили в Черное море
Иллюстративное фото: Getty Images

Россия уже четвертые сутки не выводит свои корабли в акваторию Черного моря. 

Источник: представитель Военно-морских сил ВСУ капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Сейчас Черное море уже четвертые сутки свободно от присутствия российских кораблей. В Азове продолжает дежурить одна единица, к северу от так называемого Крымского моста". 

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Детали: По словам Плетенчука, поскольку российские ракетоносители сейчас базируются в восточной части Черного моря, то процедура подготовки к массированным обстрелам Украины для них затруднена. 

Предыстория:

  • 5 марта в эфире национального телемарафона Дмитрий Плетенчук сообщил, что после потопления "Котова" в Черном море не было зафиксировано ни одного корабля РФ.
  • Ранее сообщалось, что в Керчи ночью 5 марта раздавались взрывы, а Крымский мост был перекрыт более 8 часов. Российский оператор пассажирских поездов во временно оккупированный Крым сообщил об остановке поездов в районе Крымского моста из-за перекрытого движения, а российские паблики писали, что беспилотники потопили патрульный корабль "Сергей Котов".
  • Позже собеседник УП в ГУР МОУ подтвердил, что в результате удара украинскими морскими беспилотниками ночь на 5 марта был поражен российский патрульный корабль проекта 22160 "Сергей Котов".
  • Еще позже Главное управление разведки Минобороны официально сообщило, что в результате атаки украинских морских беспилотников Magura V5 потоплен российский патрульный корабль Черноморского флота РФ "Сергей Котов".
  • В результате атаки морскими дронами российского корабля "Сергей Котов" есть погибшие и раненые, сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

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Темы: Черное мореРосcиякорабли
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