Зеленский в Турции проинспектировал, как строятся корветы для Украины
Президент Владимир Зеленский во время визита в Турцию побывал на ферфе, где строят два корвета для Украины.
Источник: Зеленский в Facebook
Прямая речь Зеленского: Визит в Турцию. Стамбул. Верфи, где строят корветы для наших Военно-морских сил. Ознакомился со степенью готовности и оснащением корвета "Иван Мазепа". Пообщался с военнослужащими ВМС Украины. Спасибо за службу. Добавляем силы нашему государству".
Детали: По словам президента, он также ознакомился с ходом строительства второго корвета класса Ada, которому присвоил имя гетмана Ивана Выговского.
Зеленский поблагодарил президента Турции и все оборонные компании Турции и Украины, "которые вместе работают ради того, чтобы мир стал ближе и был надежным".
Напомним: 8 марта президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Турцию.
Что предшествовало:
- В августе 2023 года сообщалось, что Турция построит второй корвет типа "Ada" для нужд Военно-морских сил ВСУ, закладка корабля состоялась на одном из судостроительных предприятий в Стамбуле.
- Зеленский своим указом присвоил корвету имя гетмана Ивана Выговского.
- В августе 2022 года Зеленский присвоил первому корвету класса "Ada" ВМС ВСУ, который Украине строит Турция, имя "Гетман Иван Мазепа".