Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Первая премия "УП100. Сила женщин". Успейте приобрести билеты

Зеленский в Турции проинспектировал, как строятся корветы для Украины

Станислав ПогориловПятница, 8 марта 2024, 18:08
Зеленский в Турции проинспектировал, как строятся корветы для Украины
Владимир Зеленский, фото: скриншот с видео

Президент Владимир Зеленский во время визита в Турцию побывал на ферфе, где строят два корвета для Украины.

Источник: Зеленский в Facebook

Прямая речь Зеленского: Визит в Турцию. Стамбул. Верфи, где строят корветы для наших Военно-морских сил. Ознакомился со степенью готовности и оснащением корвета "Иван Мазепа". Пообщался с военнослужащими ВМС Украины. Спасибо за службу. Добавляем силы нашему государству".

Реклама:

Детали: По словам президента, он также ознакомился с ходом строительства второго корвета класса Ada, которому присвоил имя гетмана Ивана Выговского.

Зеленский поблагодарил президента Турции и все оборонные компании Турции и Украины, "которые вместе работают ради того, чтобы мир стал ближе и был надежным".

Напомним: 8 марта президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Турцию.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало:

  • В августе 2023 года сообщалось, что Турция построит второй корвет типа "Ada" для нужд Военно-морских сил ВСУ, закладка корабля состоялась на одном из судостроительных предприятий в Стамбуле.
  • Зеленский своим указом присвоил корвету имя гетмана Ивана Выговского.
  • В августе 2022 года Зеленский присвоил первому корвету класса "Ada" ВМС ВСУ, который Украине строит Турция, имя "Гетман Иван Мазепа".

Темы: ЗеленскийТурциявойнакорабли
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Правительство выделило дополнительные 5 миллиардов на закупку дронов

ЕС раскритиковал российские "выборы": без оппозиции, с ограничениями и на оккупированных территориях Украины

Боррель анонсировал важные решения глав МИД ЕС относительно Украины

На польско-немецкой границе образовались большие пробки из-за блокады фермеров

Путин после "перевыборов" пугает Третьей мировой в случае конфликта РФ с НАТО

CNN: Трамп на встрече с избирателями рассказал вымышленную историю и упомянул в ней Зеленского

Все новости...
Зеленский
Зеленский в Турции назвал второй корвет для Украины "Гетман Иван Выговский"
Зеленский прибыл в Турцию
Зеленский: Цель Путина – не оккупация отдельных территорий, а уничтожение Украины полностью
Последние новости
13:33
Несмотря на уменьшение налогоплательщиков в IT, сумма поступлений из индустрии увеличилась
13:25
В Киеве и области до среды ожидаются дожди с мокрым снегом, дальше – тепло
13:23
Кабмин одобрил план реформ: за их выполнение Украина получит 50 млрд от ЕС
13:17
"Укрнафта" и АРМА подписали акты приема передачи активов Glusco
13:14
видеоВ Тисе обнаружили тело 33-летнего мужчины
13:10
Зеленский пригласил Индонезию присоединиться к участию в Глобальном саммите мира
12:59
"С юга на север": на Мальтийской биеннале открыли украинский павильон
12:57
Глава МИД Германии считает голосование за Путина "выборами без выбора"
12:56
Правительство выделило дополнительные 5 миллиардов на закупку дронов
12:42
фотоПредлагал $9000 взятки, чтобы выехать за границу: правоохранители задержали уклониста
Все новости...
Реклама: