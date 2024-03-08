Зеленский в Турции проинспектировал, как строятся корветы для Украины

Президент Владимир Зеленский во время визита в Турцию побывал на ферфе, где строят два корвета для Украины.

Источник: Зеленский в Facebook

Прямая речь Зеленского: Визит в Турцию. Стамбул. Верфи, где строят корветы для наших Военно-морских сил. Ознакомился со степенью готовности и оснащением корвета "Иван Мазепа". Пообщался с военнослужащими ВМС Украины. Спасибо за службу. Добавляем силы нашему государству".

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Детали: По словам президента, он также ознакомился с ходом строительства второго корвета класса Ada, которому присвоил имя гетмана Ивана Выговского.

Зеленский поблагодарил президента Турции и все оборонные компании Турции и Украины, "которые вместе работают ради того, чтобы мир стал ближе и был надежным".

Напомним: 8 марта президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Турцию.

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