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Дроны РФ ударили по Никопольщине: ранена девушка, пострадала инфраструктура

Евгений КизиловПятница, 8 марта 2024, 18:46
Дроны РФ ударили по Никопольщине: ранена девушка, пострадала инфраструктура
Последствия российских ударов на Никопольщине. Фото: Днепропетровская ОГА

В течение пятницы Россия пять раз атаковала Никопольщину Днепропетровской области дронами-камикадзе и осуществила три артобстрела. Получила ранения 23-летняя девушка, повреждены предприятия, объект инфраструктуры и ЛЭП.

Источник: глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram

Детали: По его словам, от вражеских атак "содрогался райцентр, Червоногригорьевская и Марганецкая общины".

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Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Также было повреждено коммунальное предприятие, инфраструктурный объект, магазин и агрофирма.

Повреждены 12 частных домов, хозяйственная постройка, гаражи и авто.

ВИДЕО ДНЯ

Зацепило линии электропередач.

Темы: ракетный ударобстрелДнепропетровская областьвойна
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