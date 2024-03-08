Дроны РФ ударили по Никопольщине: ранена девушка, пострадала инфраструктура
Пятница, 8 марта 2024, 18:46
В течение пятницы Россия пять раз атаковала Никопольщину Днепропетровской области дронами-камикадзе и осуществила три артобстрела. Получила ранения 23-летняя девушка, повреждены предприятия, объект инфраструктуры и ЛЭП.
Источник: глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram
Детали: По его словам, от вражеских атак "содрогался райцентр, Червоногригорьевская и Марганецкая общины".
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Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Также было повреждено коммунальное предприятие, инфраструктурный объект, магазин и агрофирма.
Повреждены 12 частных домов, хозяйственная постройка, гаражи и авто.
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Зацепило линии электропередач.