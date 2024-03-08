Дрони РФ вдарили по Нікопольщині: поранена дівчина, постраждала інфраструктура
П'ятниця, 8 березня 2024, 18:46
Протягом п'ятниці Росія п'ять разів атакувала Нікопольщину Дніпропетровської області дронами-камікадзе та здійснила три артобстріли. Дістала поранення 23-річна дівчина, пошкоджені підприємства, об'єкт інфраструктури та ЛЕП.
Джерело: очільник Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак у Telegram
Деталі: За його словами, від ворожих атак "здригався райцентр, Червоногригорівська та Марганецька громади".
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Постраждалу госпіталізували в стані середньої тяжкості.
Також було пошкоджене комунальне підприємство, інфраструктурний об’єкт, магазин та агрофірма.
Понівечені 12 приватних будинків, господарська споруда, гаражі й авто.
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