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Дрони РФ вдарили по Нікопольщині: поранена дівчина, постраждала інфраструктура

Євген КізіловП'ятниця, 8 березня 2024, 18:46
Дрони РФ вдарили по Нікопольщині: поранена дівчина, постраждала інфраструктура
Наслідки російських ударів на Нікопольщині. Фото: Дніпропетровська ОДА

Протягом п'ятниці Росія п'ять разів атакувала Нікопольщину Дніпропетровської області дронами-камікадзе та здійснила три артобстріли. Дістала поранення 23-річна дівчина, пошкоджені підприємства, об'єкт інфраструктури та ЛЕП.

Джерело: очільник Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак у Telegram

Деталі: За його словами, від ворожих атак "здригався райцентр, Червоногригорівська та Марганецька громади".

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Постраждалу госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Також було пошкоджене комунальне підприємство, інфраструктурний об’єкт, магазин та агрофірма.

Понівечені 12 приватних будинків, господарська споруда, гаражі й авто.

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Зачепило лінії електропередач.

Теми: ракетний ударобстрілДніпропетровська областьвійна
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